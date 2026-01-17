La revista 'VIAJAR' lo tiene claro: el parador más bonito está en esta ciudad a menos de 30 minutos de Madrid

La revista VIAJAR, experta en elegir los mejores destinos y hoteles, ha puesto ahora su punto de mira en Alcalá de Henares para fijarse en un parador que consideran que, calidad/precio, es de lo mejor que se puede encontrar en la Comunidad de Madrid.

La ciudad alcalaína es Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y es cuna de uno de los grandes escritores españoles de toda la historia: Miguel de Cervantes. Su calle Mayor con los soportales, la plaza de Cervantes, la Catedral Magistral (solo hay dos en el mundo) o su Universidad son unas de sus grandes obras dignas de elogiar y apreciar durante horas.

Pero para disfrutar de un buen fin de semana o de unos días de relax y comodidad, es clave el alojamiento. Es aquí cuando la revista VIAJAR elige al Parador de Alcalá: colegio de Santo Tomás.

Este restaurante-hotel está ubicado en la calle Colegios, número 8, a tan solo tres minutos andando de la plaza de Cervantes, el epicentro de la ciudad.

Un fin de semana, con entrada el viernes y salida el domingo, para dos personas y una habitación sale a 312 euros, y se recomienda reservar con antelación, ya que sus habitaciones están muy solicitadas. Además, se puede incluir el desayuno por 85 euros más, es decir, 397 euros en total.

¿Qué hace especial a este parador ubicado en Alcalá de Henares?

El viajero que se decida por este parador va a descubrir un alojamiento que consta de dos edificios singulares con casi medio milenio de historia: por un lado, La Hostería del Estudiante, fundada en 1929 sobre el antiguo Colegio Menor de San Jerónimo o Trilingüe (cedido al Patronato Nacional de Turismo por la Sociedad de Condueños de Alcalá para su rehabilitación); y, por otro lado, el edificio nuevo, inaugurado en 2009, que ocupa lo que en su día fueron el Colegio de Mercedarios Calzados, el Colegio de Caballeros Manriques (donde se sitúa la entrada al parador) y el Colegio de Dominicos de Santo Tomás de Aquino.

Habitaciones con domótica en el parador de Alcalá de Henares / VIAJAR

Este parador consta de un total de 128 habitaciones y de un spa que está compuesto de ducha escocesa bitérmica, ducha masaje, ducha nebulizada de aromas, pediluvio, piscina de chorros e hidromasaje, sauna, terma, tumbonas térmicas, e incluso una sala VIP (el precio de ello ronda los 50 euros).

Además, para comer no hace falta salir del parador, ya que cuenta con restaurante. En conclusión, una opción que no es la más económica pero que hará pasar unos días de ensueño al que visite la ciudad complutense.