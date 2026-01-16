Lluvias y tormentas durante el fin de semana en Alcalá: esto dicen los expertos de la AEMET

Los fenómenos meteorológicos adversos parecen perseguir a Alcalá de Henares en esta primera quincena del 2026. Si hace algo más de diez días fue la nieve la que protagonizó un episodio pocas veces visto en la ciudad, en esta ocasión serán las lluvias y las tormentas, un fenómeno más familiar, las que visiten Alcalá durante este fin de semana.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) muestran dos días consecutivos, viernes y sábado, donde las precipitaciones serán constantes y las nubes cubrirán los cielos de la ciudad cervantina. Sin embargo, parece que hay luz al final del túnel. Se espera que el domingo la meteorología mejore, dejando ver el sol a lo largo del día entre las nubes, que seguirán presentes.

Dos días consecutivos marcados por tormentas

Las lluvias ya están siendo protagonistas durante las últimas jornadas en toda la Comunidad de Madrid, y el fin de semana parece que será una continuación de esta tendencia. Durante todo el día de hoy, viernes, se esperan precipitaciones constantes en Alcalá, con probabilidades iguales o mayores al 60%.

Lluvias en España / RTVE

El peor día del fin de semana será, sin duda, el sábado. Si bien las lluvias continúan, en esta ocasión serán las tormentas las que protagonicen el día. Las precipitaciones serán también constantes desde la madrugada hasta las 18:00 horas, donde la probabilidad de lluvia se reducirá al 55%. Es decir, siguen existiendo bastantes papeletas para que llueva durante la noche.

Un día mucho más tranquilo para finalizar la semana

Parece que la tranquilidad llegará por fin a Alcalá el domingo. Para el último día de la semana se espera un día con nubes y sol, siendo este último la gran novedad. Por fin se podrá ver el sol en la ciudad cervantina tras dos días consecutivos de nubes, precipitaciones y tormentas. Además, para este día, las probabilidades de lluvia se reducen hasta el 25%.

Sin embargo, este parece ser un episodio aislado. El comienzo de la nueva semana volverá a traer cielos completamente nublados, con posibilidades aún mayores de precipitación. Tanto para el lunes como para el martes se espera esta misma tendencia, nubes y lluvia. Será mejor tener a mano siempre el paraguas.

Cambios irregulares también en las temperaturas

Por último, otro de los fenómenos que sufrirán cambios algo inusuales durante el fin de semana serán los termómetros. Para el día de hoy, si bien lluvioso, se estima que la temperatura mínima se coloque en los 4º C, mientras que la máxima llegue hasta los 10º C.

A partir de hoy la mínima irá en descenso, siendo de 0º C tanto sábado como domingo y llegando finalmente a 2º C el lunes. Con la máxima sucede algo diferente. Para el día de mañana se espera que los termómetros marquen 9º C, lo que supone un ligero descenso con respecto al viernes.

Sin embargo, el domingo experimentarán un pequeño repunte, aumentando la máxima hasta en dos grados centígrados (11º C). Ya será el lunes, con el comienzo de esa nueva semana de lluvias, cuando la temperatura máxima vuelva a caer hasta en tres grados en esta ocasión, colocándose en 8º C.