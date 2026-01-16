Dónde comer las mejores croquetas de Alcalá de Henares: tradición, sabor y a un precio imbatible

Es prácticamente misión imposible encontrar a alguien al que no les guste, y es que su textura, sabor, y lo ligeras que son a la hora de comer las hacen irresistibles para cualquier paladar... incluso para los más exigentes. Hablamos de las croquetas, que son uno de los alimentos más tradicionales y que más disfrutamos de la gastronomía española.

Y este viernes, como cada 16 de enero desde 2015, su Día Internacional. Por ello, desde la CRónica de Alcalá hemos recopilado los cinco mejores sitios donde el alcalaíno puede disfrutar de ellas en su ciudad.

Este restaurante fundado y llevado por dos hermanos alcalaínos apuesta desde sus inicios por la comida tradicional y las croquetas son uno de sus platos estrellas.

Ubicado en Plaza Rodríguez Marín 3, está abierto todos los días de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 horas menos los martes y miércoles, que cierran.

En Google este restaurante tiene cerca de 2.000 valoraciones por clientes que ya han disfrutado de su comida y le dan una gran nota de 4,8 estrellas sobre 5.

Las croquetas van por unidades y su precio son: de jamón ibérico 2,50€, de callos a la madrileña 2,50€ y de kimchie 2€.

Algunas de las opiniones que han dejado los consumidores de estas famosas croquetas son: "las croquetas de kimchie son de concurso", "la cremosidad de sus croquetas es simplemente excelente" o "sus croquetas han superado a las de mi querida abuela".

En C/ Carmen Calzado 15 presumen de tener otras de las croquetas más sabrosas de Alcalá de Henares. Las venden por unidades y cada una tiene un precio de 2.50€.

Este local abre de lunes a domingo y se sitúa en el top 2 con una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 después de más de 2.000 reseñas.

"Las croquetas buenísimas" o "Recomiendo las croquetas de cecina" son algunos de los comentarios que han dejado los clientes que ya han disfrutado de ellas.

La bechamel es el ingrediente que hace triunfar a las croquetas... Y en Alcalá de Henares hay locales top donde comerlas. / Pexels

Se caracteriza por ser el templo de carne a la brasa en Alcalá de Henares, pero sus croquetas no se quedan atrás. Los hermanos Ricardo y Mariví ofrecen su buen hacer desde hace más de 40 años y esa larga trayectoria y dedicación se ve reflejada en la textura de sus prestigiosas croquetas.

Seis unidades de croquetas de jamón tienen un precio de 8,90€ y de bacón también por el mismo precio. Ubicados en Avenida de Madrid 14, abren todos los días menos los lunes y tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 por los usuarios de Google.

En C/ Ramón y Cajal 7 los alcalaínos disfrutan de otras de sus emblemáticas croquetas. Este local, que abre todos los días, tiene la ración de la casa (7 unidades) por 12,50€.

Cerca de 5.000 valoraciones después, tiene una puntuación media de 4,5 estrellas sobre 5.

"Un sitio muy bonito y muy recomendables sus croquetas", afirma Andrea. "Os recomiendo las croquetas de la casa, sabores únicos", afirma otro usuario.

Este establecimiento se caracteriza también por ofrecer comida tradicional, de la de toda la vida. Y, como no, triunfan sus croquetas. La ración de croquetas de cocido, formada por siete unidades, tiene un precio de 12 euros.

Se encuentra en Vía Complutense 41 y abre todos los días de la semana. Además, como no podía ser de otra manera, sigue la estela de los otros locales con una excelente valoración de 4,5 estrellas sobre 5 después de más de 2.000 reseñas.