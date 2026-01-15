Vivar Dorado valora la primera vuelta del Alcalá: "Nos falta mejorar la efectividad, pero estamos cumpliendo el objetivo"

El Alcalá, tras 18 jornadas disputadas, se encuentra en la duodécima posición en el grupo 18 de Tercera Federación, con 24 puntos y a solo uno del descenso. Pero también a cuatro de los play-offs de ascenso, que lo marca el Intercity con 28 puntos.

El club rojillo, desde el inicio de temporada, viene mostrando una faceta irregular en liga: en los últimos cinco partidos ha cosechado dos derrotas, dos empates y una victoria. En el último encuentro, el pasado fin de semana frente al Conquense a domicilio, cayó 2-1.

Para Vivar Dorado, entrenador del equipo, "estamos cumpliendo hasta ahora con el objetivo. A principio de temporada nos marcamos la meta de asentarnos en la categoría y eso estamos haciendo. Hemos rendido bien en la primera vuelta y en esta segunda vuelta hay que seguir igual o incluso mejor, siempre buscamos superarnos", nos explica. Y no, no le da miedo el descenso, "este año es importante para nosotros y creo que vamos a cumplir el objetivo".

E incluso, por qué no, aspira a algo más "siempre desde la humildad"... "cuando hemos mostrado nuestra mejor versión se ha visto que somos un equipo muy difícil de doblegar... en un mes y medio veremos hasta dónde podemos llegar", matiza.

Una de las claves hasta ahora: el Alcalá ha sacado 17 puntos en casa y solo 7 fuera

Hay varios detalles a tener en cuenta y que están marcando la temporada del club:

Es el tercero menos goleador de su grupo, con solo 19 goles. "Tenemos que mejorar estos registros, nos está faltando eficacia a la hora de finalizar y en el último tercio de campo. Hay que mejorar los recursos, los movimientos... El gol es lo más complicado del fútbol", explica el madrileño.

En casa ha jugado ocho partidos, de los cuales ha ganado cinco, empatado dos y perdido uno. Esto le coloca como el octavo mejor local, con 17 puntos logrados. Faceta que no extiende cuando juega de visitante... Aquí es el decimotercer clasificado, con solo 7 puntos tras haber disputado 10 partidos y solo haber conseguido ganar uno. "No es una excepción porque a todos los equipos les cuesta más fuera que en casa, pero nosotros intentamos jugar y afrontamos los partidos de la misma forma: yendo a por el rival, llevando la iniciativa de juego... También hemos sufrido algunos goles en los minutos finales y debemos ponerle atención", afirma.

Para hacer frente a todas estas carencias el club ha realizado hasta ahora cuatro fichajes en el mercado invernal: Álvaro Santiago (defensa), Pedro Torres (mediocentro), Arman (mediapunta) y Samu Guillén (extremo). Además ha sufrido las bajas de De Castro, Cheki y Salinas. La valoración de Dorado del mercado hasta hoy es "positiva, hemos estado en constante comunicación y el club se ha movido bien. Estoy contento".

Por delante, 16 jornadas en las que la afición alcalaína confía en esta plantilla que se lo ha ganado con creces, al igual que el míster, Vivar Dorado. Y este domingo a las 12:00 horas tiene otro encuentro en el que no será fácil sacar la victoria: recibirá en El Val al San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado con 33 puntos. "Es un equipo potente, de los mejores de la categoría, pero con nuestra mejor versión podemos meterle mano", concluye el míster.