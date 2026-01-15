Así brillaron los escaparates navideños: estos son los ganadores del concurso en Alcalá de Henares

El salón de actos de la Casa de los Lizana acogió el día de ayer la entrega de premios del Concurso de Escaparatismo de Alcalá de Henares para la Navidad 2025. La concejala de Comercio, Orlena de Miguel asistió al acto acompañada por los concejales de los cinco distritos, y por el Presidente de la Asociación de Comerciantes del Henares.

Al acto también acudieron representantes del comercio local y de comercios premiados. La concejala agradeció la participación de multitud de comercios de la ciudad agradeciendo el "esfuerzo, originalidad, inventiva y buen gusto" que han derrochado los concursantes en la decoración de sus locales.

También aprovechó la ocasión para, y como siempre, felicitar y dar las gracias a todos aquellos que han participado en este concurso y que no han obtenido ningún premio. "Este año me consta que ha estado muy reñido, y eso que hemos aumentado los premios, pero no se ha dado abasto", explicó De Miguel.

Comercios premiados en el Concurso de Escaparatismo de Alcalá

El primer premio de este concurso, dotado con 2.000 euros ha recaído en el establecimiento Dulces Mágicos de Patricia. El segundo, dotado en este caso con 1.500 euros, ha sido para Floristería Pétalos, y el jurado ha decidido que el tercer premio haya sido para Estilo Pontejos, por el que recibirá 1.000 euros.

Primer Premio Concurso Escaparatismo Navidad en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, han recibido premios de 900 euros el establecimiento Dulci Regalos-Globos por su originalidad, Belenes El Perfumista por los elementos que ha utilizado, Capitel por la imagen comercial, el Templo del Bienestar por su iluminación y Puertas Alanjo por el refuerzo de marca.

Premios repartidos por los cinco distritos

A estos premios, que copan las principales categorías del concurso y las mayores dotaciones económicas, se le suman los premios de los distritos, que han sido un total de 10, dos por cada distrito. Los comercios galardonados con este premio han obtenido 500 euros cada uno.

En el distrito I los afortunados han sido Línea Capri y Siglo XXI. Por su parte, en el distrito II han recaído en Flor de Romero y Laracrea. Vellcros Barefoot e Inmobiliaria Valeshouse en el distrito III; Entrelíneas y Hortensia Arte Floral en el distrito IV, y Barbacoas Odino y Alas Alcalá en el distrito V.

Un concurso que celebra la constancia y el protagonismo del comercio local

Orlena de Miguel ha recordado que el objetivo de este concurso es "celebrar y reconocer el talento, la constancia y el protagonismo fundamental del comercio local en la identidad de nuestra ciudad, especialmente en fechas tan señaladas como las navideñas".

"Somos conscientes del enorme esfuerzo y de los grandes sacrificios que representa emprender y sacar adelante una tienda, servicio o negocio que dependa del consumo cercando de los vecinos y de todas aquellas personas que nos visitan", añadió la regidora. Por ello, espera que tras tanto trabajo, ilusión y cariño que le han puesto al concurso hayan, por lo menos, atraído muchas más clientela.

Orlena de Miguel durante la entrega de premios / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El comercio tradicional y de proximidad en Alcalá emplea a más de 20.000 personas, siendo un sector pujante, innovador y muy vivo, a pesar de las dificultades, los inconvenientes y la dura competencia que existe. Por esa misma razón se realiza este concurso, para premiar ese trabajo, tesón, presencia y sueños de estos negocios.

Para finalizar, De Miguel ha animado a todos los comerciantes a seguir trabajando, mejorando y perseverando "como lo estáis haciendo y, por supuesto, a participar de nuevo el año que viene en este concurso".