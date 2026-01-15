El nuevo campus de la UAH en Guadalajara podría estar listo en 2027 y Castilla-La Mancha reclama el grado en Derecho

El rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitaron el día de ayer las obras del nuevo Campus de Las Cristinas de la Universidad de Alcalá en Guadalajara.

Junto a ellos también han acudido otras autoridades autonómicas y académicas como el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Amador Pastor y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

Además, a la visita acudieron la delegada de la Junta de Guadalajara, Rosa María García Ruiz; la alcaldesa del Ayuntamiento de Guadalajara, Ana Guarinos, y el vicerrector del Campus de Guadalajara de la UAH, Carmelo García.

Un proyecto muy bien valorado por el presidente de Castilla-La Mancha

Todos ellos pudieron recorrer las instalaciones y comprobaron lo avanzado que están los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en los edificios del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina.

El proyecto, que consiste en la adaptación de los cinco edificios ya existentes y la creación de uno nuevo, ha sido valorado muy positivamente por García-Page. "Combina la conservación de lo que había con la novedad que reclama una ciudad como Guadalajara", afirmó el mandatario.

Obras campus Las Cristinas / Universidad de Alcalá

Por su parte, el rector José Vicente Saz, aprovechó el acto como despedida oficial del Campus de Guadalajara, ya que las próximas semanas serán las últimas de su segundo mandato. En su intervención agradeció la fluidez constante y la colaboración entre todas las instituciones implicadas en la construcción del nuevo campus, así como el compromiso de la Junta para su financiación.

"Este campus es un ejemplo de cómo se construyen los proyectos que de verdad importan", señaló el rector. "La sociedad nos pide cooperación, entendimiento y soluciones. Cuando las administraciones trabajan por un objetivo común, los proyectos inevitablemente avanzan", añadió.

Vistas puestas en que el campus pueda albergar actividad académica en 2027

Así, las obras están avanzando a una velocidad incluso superior a la prevista inicialmente. Se estima que dichas obras puedan estar concluidas a finales del presente año, con la vista puesta en que los edificios puedan albergar actividad académica en el curso 2027-2028 o, en el mejor de los escenarios, para el segundo cuatrimestre del curso 2026-2027.

En ese sentido, Saz ha querido destacar que en el nuevo Campus de Las Cristinas "habrá miles de estudiantes, profesores, investigadores y personal, además de oportunidades para trabajar que consolidarán la igualdad de oportunidades y que harán posible que funciones ese ascensor social, que siempre tiene que tener las puertas abiertas".

Un presupuesto total de 42 millones de euros

El conjunto de todos estos edificios forma un complejo de una superficie de 15.000 m² útiles con capacidad para el profesorado, los estudiantes y el personal técnico de gestión y de administración y servicios. Asimismo, en el centro del conjunto, se dispondrá de espacios verdes bajo pasos cubiertos, creando una gran plaza central ajardinada.

Imagen Planos nuevo campus Las Cristinas / Universidad de Alcalá

Durante la última visita, el pasado año, ya se dio a conocer la instalación el nuevo vallado, además del aparcamiento subterráneo con capacidad para más de 300 vehículos. El proyecto del nuevo campus está previsto que finalice este año y cuenta con un presupuesto que asciende a 35 millones de euros.

Además, la siguiente fase del proyecto, que consiste en la edificación de un aulario en la parte superior del aparcamiento, ya se encuentra en proceso de construcción. Esta obra paralela cuenta con un presupuesto que se eleva a los 7 millones de euros, aumentando el coste total hasta los 42 millones de euros.