Nueva edición del Certamen Infantil y Juvenil 'Cervantes': categorías y los criterios que se seguirán para valorar a los ganadores

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha convocado el Certamen Literario Infantil y Juvenil ‘Cervantes’, que este año alcanza su 41ª edición. En él pueden participar alumnos de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y FP Básica de cualquier centro educativo de Alcalá de Henares y del resto de la Comunidad de Madrid.

Uno de los objetivos de este certamen literario es estimular la expresión escrita, la creatividad y el talento literario de los niños y adolescentes de la ciudad, y se pueden presentar relatos hasta el 27 de febrero a las 14:00 horas.

A tal fin, se han establecido un total de cinco categorías:

Alumnado de 1º y 2º de Primaria. Alumnado de 3º y 4º de Primaria. 5º y 6º de Primaria. 1º y 2º de ESO. Estudiantes de 3º y 4º de ESO y FP Básica.

XLI edición del certamen en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Se publicará un libro con todos los relatos premiados del Certamen Cervantes

En cada categoría habrá premios económicos y desde la Concejalía de Igualdad otorgarán cinco premios (uno por categoría) a aquellos que versen sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, todos los relatos premiados aparecerán publicados en un libro que editará la Concejalía de Educación.

Algunos de los criterios que valorarán desde el jurado en los trabajos serán la originalidad, la coherencia argumental, la riqueza del vocabulario, la ortografía la presentación, la estructura y los diferentes elementos del cuento o el cumplimiento del formato exigido.

Los textos se podrán presentar a través del correo ordinario, enviándolos a la dirección postal de la Concejalía de Educación y Universidad (calle Santiago, 20. 28801), y también por correo electrónico a la dirección ceducacion@ayto-alcaladehenares.es.

Tanto el veredicto del jurado como la entrega de los premios tendrán lugar al final de la próxima primavera.