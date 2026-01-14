Más digital y versátil: la Universidad de Alcalá renueva su imagen visual

Cinco siglos después de su fundación, la Universidad de Alcalá sigue demostrando que tradición e innovación no son conceptos opuestos. La UAH ha iniciado 2026 con una renovación profunda de su imagen corporativa, un cambio pensado para reforzar su presencia en el entorno digital y adaptar su comunicación a los nuevos canales sin perder la identidad histórica que la define. La actualización llega tras la aprobación hace un mes del nuevo Manual de Imagen Institucional y supone una transformación visual completa de la marca UAH.

La actualización de la imagen no es solo un cambio estético, sino una declaración de intenciones. La universidad busca reforzar valores como la transparencia, la cercanía y la versatilidad, al tiempo que mantiene el equilibrio entre su legado histórico y su vocación de modernidad. Un equilibrio que, según la institución, forma parte del ADN de la UAH desde su fundación.

El Cardenal Cisneros puso a Alcalá de Henares en el foco educativo tras fundar la universidad en 1499, con la intención de convertirla en un centro de vanguardia en la generación y transmisión del conocimiento de la época. Y ese doble compromiso se ve reflejado en esta "nueva imagen". “Es una de las dualidades que siempre acompañan a esta universidad: histórica y moderna a la vez; con ambición global, pero siempre cercana; sostenible y con docencia e investigación de calidad, tal como se recoge en el Plan estratégico de la Universidad UAH-236", explica José Luis Copa Patiño, delegado del rector para la Comunicación.

La UAH se posiciona como una de las mejores universidades de España / UAH

Esta nueva imagen, mucho más digital, vibrante y versátil ha sido desarrollada por el equipo de comunicación de la UAH durante el último año y medio. “Era necesario actualizar la imagen porque la forma de comunicar ha cambiado mucho desde la última revisión del manual, que se hizo en 2013”, explica Alba Ruiz, la diseñadora responsable de la nueva línea gráfica de la UAH. Una profunda actualización del código visual en el que se expresa la marca de la institución adaptada a los nuevos canales, formatos y usos digitales.

El logotipo, la novedad más llamativa

Entre las novedades destaca especialmente el imagotipo de la Universidad de Alcalá, con el cambio de la tipografía. Sin embargo, lo que llama a primera vista es la nueva gama de colores: "Hemos ampliado la gama de azules institucionales, ganando en posibilidades de uso, y hemos incorporado nuevos colores pensados según los públicos: tonos como el verde y el magenta, más frescos y cercanos para el alumnado, y otros más institucionales, como los dorados, para contextos más protocolarios”, argumenta Ruiz.

El nuevo Manual de Imagen Institucional de la UAH fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de diciembre / Universidad de Alcalá

Todos estos cambios tienen un objetivo: ofrecer un tratamiento diferenciado y personalizado a las diferentes necesidades a las que debe hacer frente la universidad pública.

Este nuevo formato digital se empezará a utilizar inmediatamente

Tras ser aprobado este nuevo Manual el pasado 11 de diciembre, el delegado del rector para la Comunicación explica que "se va a intentar que el cambio no le cree inconvenientes a la comunidad universitaria”. “El formato digital se empezará a utilizar inmediatamente; los materiales de papelería ya impresos se utilizarán sin problema hasta que se acaben, ya que como afirmó el rector, somos una universidad sostenible; y las fachadas de edificios, corpóreos, etc. se irán cambiando a medida que los presupuestos lo permitan”, añade.