Consulta la programación de los próximos meses del Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares: Estas son las fechas que no te puedes perder

El Teatro Salón Cervantes, se prepara para una nueva temporada teatral, la cual se desarrollará entre enero y mayo y dará cita en Alcalá de Henares a grandes nombres del panorama nacional. Entre los nombres más destacados, Daniel Albaladejo, Lara Dibildos, Carlos Sobera o Elisa Matilla se darán cita en el escenario.

Esta mañana ha tenido lugar la presentación del programa, a cargo del concejal de Cultura, Santiago Alonso, quien ha asegurado que "esta programación variada va dirigida a todo tipo de público, con propuestas de gran calidad y grandes figuras del panorama nacional". Asimismo, el escenario también dará presencia al talento local, a través del programa 'Alcalá a Escena' con el que se dará apoyo a alcalaínos de todas las disciplinas de las artes escénicas. El primero de ellos será la compañía Maru-Jasp con "La cantante de tangos", que subirá al escenario este domingo.

Un arranque de temporada con grandes clásicos

La temporada, que se puede seguir a través de este enlace, comenzará el 17 de enero, con la reprogramación de un "Un tranvía llamado deseo", protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui, tras su cancelación en noviembre por una lesión. El primer gran nombre se dará cita el 30 de enero con la comedia "Inmaduros", protagonizada por un elenco de lujo entre los que se encuentran Carlos Sobera, Ángel Pardo, Lara Dibildos o Elisa Matilla. Mientras que el mes lo cerrará la obra "La Barraca", basada en la novela de Blasco Ibáñez en la que participan los actores Daniel Albaladejo y Antonio Hortelano.

Presentacion Programacion Teatro Salon Cervantes 2026 / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Una de las grandes fechas será el 24 de marzo, que tendrá lugar la obra "Asesinato para dos", el musical más premiado en el panorama del teatro alternativo de 2025 . Una gran comedia para todos los públicos protagonizada por Dídac Flores y Mikel Herzog.

El mes de abril rendirá tributo a Miguel de Cervantes con "Universo Cervantino" y traerá además "Mihura, el último comediógrafo", un homenaje al teatro, a sus oficios, y, por supuesto, a Miguel Mihura; reconocido dramaturgo del teatro cómico español con obras como "Tres sombreros de copas" o "El caso de la mujer asesinadita".

La danza y la música serán los pilares de la temporada

La danza tendrá también un gran protagonismo a lo largo de la temporada. El 6 y 7 de febrero tendrá lugar un campeonato de danza a cargo de la Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez. Además de actuaciones como "Carmencita y el lobo" la propuesta contemporánea “Lo que queda” de Losdedae, una de las compañías de danza más prestigiosas del país.

Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Danza, tendrá lugar varios espectáculos a finales de abril. Entre estos, la tradicional Gala del Día Internacional de la Danza del Ballet Albéniz que se celebrará el 26 de abril.

Presentación de la programación del Teatro Salon Cervantes 2026 / Ayuntamiento Alcalá de Henares

En lo que respecta a la música, las citas marcadas serán el sábado 21 de febrero, con un homenaje al tenor italiano Luciano Pavarotti de la mano de la nieta del artista Simona Todaro Pavarotti y Lucrecia García. Mientras que el domingo 12 de abril la Orquesta Ciudad de Alcalá, la cual celebra su 30 aniversario, interpretará su tradicional concierto de primavera. Finalmente, el 16 de mayo se celebrará la Gala Final del Concurso Internacional de Canto Lírico de Alcalá de Henares, organizado por la Universidad de Alcalá.

Asimismo, el cine volverá a tener su espacio con Alcine Club los miércoles y jueves —con dos sesiones: a las 18:00 y las 20:30 horas—. Enero y febrero estará dedicado a las películas candidatas a los premios Goya como viene haciéndose desde hace más de cinco décadas, siguiendo así con la formación de las generaciones de cinéfilos alcalaínos.

Fechas a tener en cuenta de esta nueva temporada 2026

Así, el Teatro Salón Cervantes subirá al escenario a grandes propuestas de las distintas disciplinas de las artes escénicas, entre las que destacan: