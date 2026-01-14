Hasta mayo de 2026
Consulta la programación de los próximos meses del Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares: Estas son las fechas que no te puedes perder
A partir del próximo 17 de enero y hasta finales de mayo, los alcalaínos podrán disfrutar de comedia, drama, música o danza con una programación "variada y dirigida a todo tipo de público"
El Teatro Salón Cervantes, se prepara para una nueva temporada teatral, la cual se desarrollará entre enero y mayo y dará cita en Alcalá de Henares a grandes nombres del panorama nacional. Entre los nombres más destacados, Daniel Albaladejo, Lara Dibildos, Carlos Sobera o Elisa Matilla se darán cita en el escenario.
Esta mañana ha tenido lugar la presentación del programa, a cargo del concejal de Cultura, Santiago Alonso, quien ha asegurado que "esta programación variada va dirigida a todo tipo de público, con propuestas de gran calidad y grandes figuras del panorama nacional". Asimismo, el escenario también dará presencia al talento local, a través del programa 'Alcalá a Escena' con el que se dará apoyo a alcalaínos de todas las disciplinas de las artes escénicas. El primero de ellos será la compañía Maru-Jasp con "La cantante de tangos", que subirá al escenario este domingo.
Un arranque de temporada con grandes clásicos
La temporada, que se puede seguir a través de este enlace, comenzará el 17 de enero, con la reprogramación de un "Un tranvía llamado deseo", protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui, tras su cancelación en noviembre por una lesión. El primer gran nombre se dará cita el 30 de enero con la comedia "Inmaduros", protagonizada por un elenco de lujo entre los que se encuentran Carlos Sobera, Ángel Pardo, Lara Dibildos o Elisa Matilla. Mientras que el mes lo cerrará la obra "La Barraca", basada en la novela de Blasco Ibáñez en la que participan los actores Daniel Albaladejo y Antonio Hortelano.
Una de las grandes fechas será el 24 de marzo, que tendrá lugar la obra "Asesinato para dos", el musical más premiado en el panorama del teatro alternativo de 2025 . Una gran comedia para todos los públicos protagonizada por Dídac Flores y Mikel Herzog.
El mes de abril rendirá tributo a Miguel de Cervantes con "Universo Cervantino" y traerá además "Mihura, el último comediógrafo", un homenaje al teatro, a sus oficios, y, por supuesto, a Miguel Mihura; reconocido dramaturgo del teatro cómico español con obras como "Tres sombreros de copas" o "El caso de la mujer asesinadita".
La danza y la música serán los pilares de la temporada
La danza tendrá también un gran protagonismo a lo largo de la temporada. El 6 y 7 de febrero tendrá lugar un campeonato de danza a cargo de la Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez. Además de actuaciones como "Carmencita y el lobo" la propuesta contemporánea “Lo que queda” de Losdedae, una de las compañías de danza más prestigiosas del país.
Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Danza, tendrá lugar varios espectáculos a finales de abril. Entre estos, la tradicional Gala del Día Internacional de la Danza del Ballet Albéniz que se celebrará el 26 de abril.
En lo que respecta a la música, las citas marcadas serán el sábado 21 de febrero, con un homenaje al tenor italiano Luciano Pavarotti de la mano de la nieta del artista Simona Todaro Pavarotti y Lucrecia García. Mientras que el domingo 12 de abril la Orquesta Ciudad de Alcalá, la cual celebra su 30 aniversario, interpretará su tradicional concierto de primavera. Finalmente, el 16 de mayo se celebrará la Gala Final del Concurso Internacional de Canto Lírico de Alcalá de Henares, organizado por la Universidad de Alcalá.
Asimismo, el cine volverá a tener su espacio con Alcine Club los miércoles y jueves —con dos sesiones: a las 18:00 y las 20:30 horas—. Enero y febrero estará dedicado a las películas candidatas a los premios Goya como viene haciéndose desde hace más de cinco décadas, siguiendo así con la formación de las generaciones de cinéfilos alcalaínos.
Fechas a tener en cuenta de esta nueva temporada 2026
Así, el Teatro Salón Cervantes subirá al escenario a grandes propuestas de las distintas disciplinas de las artes escénicas, entre las que destacan:
- 17 de enero: arranque de la temporada con la obra "Un tranvía llamado deseo"
- 18 de enero: se dará voz al talento local con la compañía veterana Maru-Jasp con la obra "La cantante de tangos" a través del ciclo "Alcalá a Escena"
- 30 de enero: Carlos Sobera, Ángel Pardo o Lara Dibildos, entre otros actuarán en la comedia "Inmaduros"
- 6 y 7 de febrero: campeonato de danza a cargo de la Escuela Profesional de Danza Azucena Rodríguez
- 21 de febrero: homenaje al tenor italiano Luciano Pavarotti de la mano de su nieta, la soprano Simona Todaro Pavarotti
- 14 de marzo: teatro musical "Asesinato para dos" protagonizada por Dídac Flores y Mikel Herzog
- 11 de abril: se rendirá tributo a Miguel de Cervantes con "Universo Cervantino"
- 17 de abril: en honor al dramaturgo Miguel Mihura, David Castillo y Rulo Pardo se meterán en la piel del Mihura joven y el más adulto para recorrer la vida del dramaturgo español del siglo XX
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Los vecinos de Toledo se vuelcan con la churrería Catalino tras su cierre provisional: 'No sabíamos que teníamos tanto cariño
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región
- Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: 'Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos
- Los siete pecados capitales del Real Madrid de Xabi Alonso
- Tres heridos leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Majadahonda