El festival "ALMA, Catalina de Aragón" regresa a Alcalá de Henares con su tercera edición: programación y fechas

Alcalá de Henares se prepara para vivir la que será la tercera edición del festival 'ALMA, Catalina de Aragón', que tendrá lugar en la ciudad complutense del 20 al 25 de enero. Una cita cultural que se ha consolidado en apenas tres años dentro de la programación de invierno de la ciudad y que rinde homenaje a una de las alcalaínas más influyentes de la historia: Catalina de Aragón.

Esta nueva edición amplía tanto la duración como el número de actividades, reforzando la vocación del festival de acercar al público la vida y el legado de Catalina de Aragón a través de propuestas culturales accesibles y de calidad.

Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la nueva edición, a cargo del concejal de Cultural e Igualdad, Santiago Alonso junto con la presencia del teniente de alcalde Víctor Acosta y los concejales Esther de Andrés, Antonio Saldaña y Víctor Cobo. Un festival que "se ha convertido en uno de los referentes culturales de la programación de invierno de la ciudad", y que contará con una amplia programación para estos cinco días de festejos: con dos conferencias, cinco conciertos o rutas guiadas teatralizadas, entre las actividades más destacadas.

La música, protagonista del Festival

La programación la abrirá el martes 20 de enero la conferencia "Música y danza alrededor de la entrevista de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos", a cargo de María José Ruiz Mayordomo, coreóloga, coreógrafa y docente en danza histórica. Mientras que tendremos que esperar al miércoles para la música, con el concierto "El códice de Katherina" de Fa Super La Project.

Gran parte de la programación tendrá lugar a partir del viernes. Y entre los escenarios que serán testigos de las actividades, estará la Iglesia del Hospital de Antezana, institución fundada en 1483, apenas dos años antes del nacimiento de Catalina. Albergará el viernes 23 de enero un concierto a cargo de In Hora Sexta, formación vocal y musical especializada en Renacimiento y primer barroco, que ofrecerá un programa de compositores de la época de Catalina. Mientras que el sábado será el turno de la formación de mujeres Piacere dei Traversi, galardonada en los premios GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua) como Mejor grupo de música renacentista 2021.

A las 12:00 horas del sábado 24 tendrá lugar la entrefa del premio Catalina de Aragón / Ayuntamiento Alcalá de Henares

El día central del festival será el sábado 24 de enero, que comenzará con una visita teatralizada “Los pasos de Catalina, Infanta de Alcalá”, a cargo de Generación Artes, y continuará con la entrega del Premio ALMA Catalina de Aragón en el salón de actos de Turismo, un premio otorgado por la Concejalía de Igualdad a una persona o institución pública o privada, y que supone un reconocimiento a valores como la perseverancia, la fidelidad y la responsabilidad, valores que marcaron la vida de Catalina. A continuación, tendrá lugar un pequeño pasacalles hasta la Plaza de las Bernardas, donde se procederá al acto de homenaje y ofrenda floral ante la escultura de Catalina de Aragón a partir de las 12:30 horas.

La programación completa de la tercera edición de 'ALMA, Catalina de Aragón'

Así, durante estos cinco días de enero la ciudad complutense se llenará de actividades conmemorativas a una de las alcalaínas más influyentes de la historia. La programación de esta edición abarcará diferentes ámbitos culturales para poder llegar al mayor número posible de alcalaínos. De esta manera, la programación completa es:

Martes 20 de enero

18:00 horas: Conferencia "Música y danza alrededor de la entrevista de Cristóbal Colón y los Reyes Católicos". En el Antiguo Hospital de Santa María la Rica (entrada libre)

Miércoles 21 de enero

19:00 horas: Concierto Fa Super La Project 'El códice de Katherina'. En el Corral de Comedias (entrada libre)

Jueves 22 de enero

18:00 horas: Taller inmersivo "Y levantadas las mesas... danzas para un sarao". En el Centro Gilitos-Laboratorio de Creación Alcalá. Para participar se deberá inscribir (un máximo de 50 personas) en esquivel.danzaymusica@gmail.com indicando nombre, apellidos y edad

Viernes 23 de enero

18:00 Conferencia "La Infanta Catalina: hija, hermana y madre de Reina", a cargo de Vicente Sánchez Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares. Tendrá lugar en el antiguo Hospital de Santa María la Rica (entrada libre)

20:00 horas: Concierto "Catalina, regente de Inglaterra" a cargo de In hora sexta. En la Iglesia del Hospital Antezana (entrada libre)

Sábado 24 de enero

11:00 horas: Ruta turística guiada teatralizada "Los paso de Catalina, Infanta de Alcalá". Se deberá inscribir previamente en la oficina de Turismo Capilla del Oidor (entrada gratuita)

12:00: Entrega de premio Catalina de Aragón. En el salón de actos de Turismo

12:30 horas: Homenaje y ofrenda a Catalina de Aragón. Contará con un acompañamiento musical a cargo de la OFC25V y tendrá lugar en la plaza de las Bernardas

13:00 horas: Concierto de órgano a cargo de Liudmila Matsyura. En la Catedral Magistral (entrada libre)

20:00 horas: Concierto "Piacere dei Traversi Elogio de las infantas Música y literatura para las hijas de los Reyes Católicos". En la Iglesia del Hospital Antezana (entrada libre)

Domingo 25 de enero

12:00 horas: Concierto Musicantes Sones Medievales Música de la Baja Edad Media Capilla de Gilitos (entrada libre)

18:00 horas: Generación Artes. "Palabra de Reina, rosas y granadas". En el Teatro Salón Cervantes, las entradas se pueden obtener en taquilla y en culturaalcala.es

Fuera de esta programación, también habrá una actividad paralela que se celebrará en diferentes días: una ruta turística guiada teatralizada. Bajo el nombre "Los pasos de Catalina, Infanta de Alcalá", tendrá lugar los días 31 de enero y los sábados 7, 14 y 21 de febrero. Todos los pases serán a las 11:00 horas y para participar es necesario inscribirse en la oficina de Turismo Capilla del Oidor. Cada grupo será de un máximo de 50 personas y es una actividad gratuita.