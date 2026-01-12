Un informe revela que el 96 % de las universidades públicas son transparentes por solo el 15 % de las privadas

La Universidad de Alcalá es una de las más transparentes de España. Así lo ha dictaminado el informe de transparencia de la Fundación Haz correspondiente al 2025. En este estudio, la UAH ha alcanzado un 98 %, lo que representa su máximo histórico. El sello otorgado por la fundación es un reconocimiento al esfuerzo realizado por la institución para garantizar una gestión pública clara y una relación abierta y honesta con su entorno.

Y este 98 % supone una gran mejora respecto al año pasado, en el que alcanzó el 94 %. Esto ha supuesto que la universidad alcance su máximo histórico en este apartado.

En el informe se exponen con claridad las cuentas generales, el plan estratégico, la información relativa a la oferta de recursos humanos de la universidad, tanto del personal docente e investigador (PDI) como del personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como la estructura, composición y reglas de funcionamiento de los principales órganos de gobierno de la universidad como el Consejo de Gobierno y el Consejo Social.

Según el informe, el 96 % de las universidades públicas son transparentes... por solo el 15 % de las privadas

Este análisis ha evaluado la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 40 privadas españolas. Destacando la transparencia, según la Fundación Haz, el 96 % de instituciones públicas han sido calificadas como transparentes, mientras que, en el sector privado, tan solo un 15 % han alcanzado este nivel.

Además, Dyntra, una plataforma colaborativa que tiene como objetivo medir la información pública y la gestión del gobierno abierto en las organizaciones, también ha reconocido la transparencia de la UAH. En el ranking de universidades españolas, la Universidad de Alcalá se posiciona entre los primeros puestos, alcanzando el 89,94 % en el índice de cumplimiento de los 169 indicadores evaluados.

Ambos méritos se han venido afianzando en la UAH ya desde 2010. A principios de esa década, la Universidad de Alcalá fue pionera en el panorama universitario nacional a la hora de crear su propio portal de transparencia. "Facilitar a la ciudadanía el acceso claro y ordenado a la información económica, académica y administrativa ha supuesto un gran paso para generar confianza en la sociedad en torno a la institución", confiesan desde la propia universidad.