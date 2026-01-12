Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo

Mattel ha presentado este lunes su primera Barbie con autismo, creada con el asesoramiento de la comunidad TEA con el objetivo de reflejar algunas de las formas en que las personas con autismo pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo que les rodea. En julio, la marca lanzó su primera Barbie con diabetes.

“Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que ven los niños y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”, afirmó Jamie Cygielman, Directora Global de Muñecas de Mattel. “La muñeca, diseñada con la orientación de la AutisticSelfAdvocacy Network, ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque cada niño merece verse reflejado en Barbie”.

Tras más de 18 meses de diseño y desarrollo en colaboración con ASAN—una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos de las personas con discapacidad y dirigida por y para personas autistas—, esta muñeca se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, que incluye la gama más diversa de tonos de piel, tipologías de cabello, tipos de cuerpo, así como diversas condiciones médicas y discapacidades.

“En Barbie creemos firmemente que el juego tiene el poder de dar forma a la manera en que los niños y niñas entienden el mundo y a las personas que lo habitan. La Barbie con autismo representa un paso muy significativo en nuestro compromiso por reflejar la diversidad real de la infancia y por fomentar la empatía, la inclusión y el sentimiento de pertenencia desde edades tempranas. Queremos que todos los niños y niñas puedan verse reflejados en sus juegos y que, a través de Barbie, aprendan a celebrar aquello que nos hace únicos”, afirma CélineRicaud, Directora de Marketing de Iberia e Italia en Mattel.

El equipo de diseño de Barbie y ASAN tomaron decisiones deliberadas: cada elección respondió a una intención concreta para poder reflejar de forma auténtica algunas de las experiencias con las que las personas en el espectro autista pueden sentirse identificadas.

La Barbie con autismo es sensorialmente sensible

Las características y accesorios de la Barbie con autismo incluyen:

Cuerpo: La Barbie con Autismo cuenta con articulación en los codos y las muñecas, lo que permite representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones

La Barbie con Autismo cuenta con articulación en los codos y las muñecas, lo que permite representar movimientos o comportamientos repetitivos, como el el aleteo de manos y otros gestos que algunos miembros de la comunidad autista utilizan para procesar información sensorial o expresar emociones Mirada: La muñeca está diseñada con la mirada ligeramente desviada hacia un lado, reflejando cómo algunos miembros de la comunidad autista pueden evitar el contacto visual directo

La muñeca está diseñada con la hacia un lado, reflejando cómo algunos miembros de la comunidad autista pueden evitar el contacto visual directo Accesorios: Cada muñeca incluye un spinnerantiestrés rosa de clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta

Cada muñeca incluye un spinnerantiestrés rosa de clip para el dedo, auriculares con cancelación de ruido y una tableta Spinnerantiestrés: la muñeca sostiene un fidget spinner rosa completamente funcional, ofreciendo una salida sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración

la muñeca sostiene un completamente funcional, ofreciendo una salida sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la concentración Auriculares: sobre la cabeza de la muñeca descansan unos auriculares rosas con cancelación de ruido. Son un accesorio útil y moderno que ayuda a reducir la sobrecarga sensorial al bloquear el ruido de fondo

sobre la cabeza de la muñeca descansan unos auriculares rosas con cancelación de ruido. Son un accesorio útil y moderno que ayuda a reducir la sobrecarga sensorial al bloquear el ruido de fondo Tableta: una tableta rosa que muestra en su pantalla aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos, las cuales sirven como herramienta para ayudar en la comunicación diaria.

una que muestra en su pantalla aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) basadas en símbolos, las cuales sirven como herramienta para ayudar en la comunicación diaria. Moda Sensorialmente Sensible: La muñeca viste un vestido de rayas moradas, de corte en A y en silueta holgada con mangas cortas y una falda fluida para reducir el contacto de la tela con la piel. El conjunto se completa con zapatos morados de suela plana para fomentar la estabilidad y la facilidad de movimiento.

Quién es Noemí Navarro, la influencer que crea conciencia sobre el TEA

Noemí Navarro, que se crió en Alcalá de Henares, es una de las creadoras de contenido más influyentes en España en el ámbito de la concienciación sobre el autismo y la neurodiversidad. Fundadora de la plataforma Madretea, utiliza sus redes sociales para visibilizar la realidad de las personas en el espectro autista, romper estigmas y defender una inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad, después del diagnóstico de su hijo Mateo.

Con más de 400.000 seguidores en Instagram y TikTok, Navarro se ha convertido en una voz de referencia para miles de familias. Su contenido combina divulgación, experiencia personal y reivindicación social, con un enfoque cercano y pedagógico que ha logrado acercar el autismo al gran público y normalizarlo en el día a día.

En marzo lanzará su primer libro, No sabes de dónde vengo, en el que narra cómo "fui encontrando piezas nuevas que no sabía que existían". A través de las 288 páginas, cuenta que "creció como okupa en un barrio complicado de Alcalá de Henares y dentro de los Testigos de Jehová marcó los límites de lo que creía que podía soñar. Aprendió desde niña a obedecer y a sentirse barro en manos de otros. Pero su vida estaba destinada a romperse muchas veces: un accidente que casi la destroza, un matrimonio impuesto por la culpa, una expulsión de los Testigos que la dejó completamente sola y alejada de los suyos".