El mejor mural del mundo puede que esté en Alcalá de Henares: se puede votar hasta el 31 de enero

¿Está el mejor mural del mundo en Alcalá de Henares? Sí, es posible que lo esté. Ello lo dictaminará el certamen 'Street Art Cities', que cada año selecciona a 50 murales de todo el mundo y entre estos se vota y sale el mejor del mundo.

Para la edición de este año ha entrado en la votación el mural del artista Shfir que se ubica en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares y en el que se puede apreciar a un bombero del cuerpo madrileño que sostiene una manguera que suelta agua. Esta obra conmemora el 50º aniversario del parque de bomberos de la ciudad complutense.

No solo en Alcalá de Henares: hay otros dos murales madrileños en la final

Además del mural ubicado en la ciudad cervantina, estos son los otros dos murales madrileños nominados:

Persigue tu estrella, de la artista Lyevel, ubicado en el CEIP Regimiento Inmemorial del Rey del distrito de Moratalaz. En esta obra se puede apreciar un enorme lince y una mariposa que cobran vida.

El mural "Persigue tu estrella", obra de la artista madrileña Leyvel en el CEIP Regimiento Inmemorial del Rey en el barrio madrileño de Moratalaz. / EFE

El artista Murfin ha deleitado al municipio de Fuenlabrada con su obra Niños perdidos, en la calle Telesillo, número 1. Este mural está protagonizado por una niña con un cocodrilo.

“Niños Perdidos”, de Murfin, candidato al mejor mural del mundo. / Ayuntamiento de Fuenlabrada

¿Cuándo se conocerá el ganador?

En la elección al mejor mural de 2025 puede participar el público a través de una votación que estará abierta hasta el próximo 31 de enero a las 15 horas. Y el mural de Alcalá de Henares compite con los de otros países como Australia, Suiza o Serbia. En la edición de 2024 el ganador fue un mural ubicado en La Coruña, obra del artista Cristóbal Persona. A través de este enlace se puede votar.