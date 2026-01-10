¿Preparando los exámenes de enero? Estos son los horarios de las bibliotecas en Alcalá de Henares

El inicio del año trae propósitos y objetivos, pero también acarrea ciertas obligaciones que hay que cumplir. Con la llegada del mes de enero, miles de estudiantes de Alcalá de Henares encaran uno de los momentos más exigentes del curso académico: los exámenes tras las vacaciones.

Universitarios, alumnos de Bachillerato y opositores intensifican sus horas de estudio durante estas semanas, y las bibliotecas públicas se convierten en uno de los espacios más demandados de la ciudad.

Estudiantes universitarios de Madrid repasan apuntes antes de comenzar una clase. / Ballesteros / Efe

El silencio, la concentración y los amplios horarios hacen de las bibliotecas un recurso clave para quienes buscan un entorno adecuado para preparar pruebas finales, recuperaciones o convocatorias extraordinarias. Por este motivo, conocer los horarios de apertura y cierre de estos espacios resulta fundamental para organizar el tiempo de estudio de forma eficaz.

Red de bibliotecas municipales de Alcalá de Henares

La ciudad cervantina cuenta con una red de bibliotecas municipales y universitarias que, especialmente en periodo de exámenes, suelen adaptar sus servicios a la alta demanda. Entre las más frecuentadas se encuentran la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros, la Biblioteca Pública Municipal Rosa Chacel y las instalaciones de la Universidad de Alcalá, que reciben diariamente a cientos de estudiantes.

En Madrid hay 33 bibliotecas públicas gestionadas directamente por el Ayuntamiento. / EUROPA PRESS

Muchas de estas bibliotecas amplían sus horarios durante el periodo de exámenes, abriendo también en fines de semana o prolongando el cierre hasta altas horas de la noche. Además, ofrecen otros servicios muy valorados en estas fechas, como material bibliográfico, zonas de estudio en grupo y espacios adaptados para el estudio.

Horarios de las bibliotecas municipales

Desde el Ayuntamiento y las instituciones educativas se recomienda a los estudiantes e interesados consultar con antelación los horarios actualizados, ya que pueden variar según el centro, el día de la semana o las fechas concretas de los exámenes.

bibliotecas / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Esta información suele estar disponible en las páginas webs oficiales, redes sociales o tablones informativos de cada biblioteca.

Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. Distrito I

Esta biblioteca tiene 214 plazas totales repartidas en diferentes salas. Ofrece lectura en sala, información bibliográfica y de referencia y acceso público a Internet. Su horario es de lunes a viernes de 8:25 a 21:05 horas y los sábados de 10:10 a 13:50 horas. El domingo está cerrado.

Biblioteca Pública Municipal María Moliner. Distrito II

En total tiene 108 plazas de lectura y hasta 32 plazas para salas de usos múltiples. También ofrece lectura en sala, préstamo domiciliario, interbibliotecario e intercentros, información bibliográfica y acceso a Internet. Abre de lunes a viernes de 14:35 a 20:55 horas.

Biblioteca Pública Municipal María Zambrano. Distrito II

Ubicada en la Calle Pedro de Lerma, 12 está biblioteca se encuentra cerrada al público temporalmente. Por lo que durante este exigente mes de enero no se podrá utilizar para seguir estudiando.

Biblioteca Pública Municipal Rafael Alberti. Distrito II

En este caso, esta biblioteca del distrito II tiene 87 plazas de lectura dividida en distintas salas. Ofrece lectura en sala, préstamo domiciliario, interbibliotecario e intercentros, información bibliográfica y acceso a Internet. Su horario de uso es de lunes a viernes de 14:35 a 20:55 horas.

Biblioteca Pública Municipal Pío Baroja. Distrito III

Ubicada en la Calle Torrelaguna, 33, esta biblioteca tiene 113 plazas de lectura y hasta 39 plazas para salas de usos múltiples. Ofrece los mismos servicios que las anteriores y su horario es de lunes a viernes de 14:35 a 20:55 horas. El fin de semana permanece cerrado.

Biblioteca Pública Municipal La Galatea. Distrito IV

Esta biblioteca municipal del distrito IV tiene 40 plazas de lectura. Ubicada en la Calle Emilio Pardo Bazán, 3, ofrece los mismos servicios que las anteriores y su horario es de lunes a viernes de 16:00 a 20:50 horas. El fin de semana está cerrado.

Biblioteca Pública Municipal José Chacón. Distrito V

Ubicada en la Plaza de Sepúlveda, 12, tiene 79 plazas de lectura dividas en dos salas. Ofrece lectura en sala, préstamo domiciliario, interbibliotecario e intercentros, información bibliográfica y acceso a Internet. Su horario es de lunes a viernes de 14:35 a 20:55 horas.

Biblioteca Pública Municipal Rosa Chacel. Distrito V

Esta biblioteca del quinto distrito tiene 136 plazas de lectura divididas también en dos salas. Ubicada en la C/ Juan de la Cueva, ofrece los mismos servicios que las anteriores y su horario es de lunes a viernes de 14:35 a 20:55 horas.