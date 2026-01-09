Las últimas ofertas de trabajo publicadas en Alcalá: contratos indefinidos y hasta 30.000 euros al año

Año nuevo, vida nueva. Al menos eso es lo que se dice. Este dicho suele acarrear una serie de propósitos que pueden variar desde comer mejor, apuntarse al gimnasio y, en bastantes ocasiones, encontrar un nuevo trabajo.

Por eso mismo, Alcalá de Henares vuelve a situarse en el foco del mercado laboral con la publicación de nuevas ofertas de empleo que abren interesantes oportunidades para quienes buscan estabilidad profesional. Varias empresas y entidades de la ciudad han lanzado procesos de selección con condiciones atractivas y perfiles variados.

Estas ofertas suponen una oportunidad perfecta para esos propósitos de año nuevo o para dar un paso adelante en la carrera profesional sin necesidad de salir del municipio.

Nuevas ofertas de trabajo en Alcalá de Henares

Todas estas ofertas han sido publicadas en el portal 'Alcalá Desarrollo' del Ayuntamiento de la ciudad. Se buscan desde servicios de limpieza, pasando por asesores fiscales e incluso perfiles necesarios para trabajar en obras de construcción. La mayoría de contratos son indefinidos y con salarios variables.

Personal de limpieza en cocina

Para esta primera oferta se buscan perfiles para ayudar en cocina, en este caso en su limpieza. En concreto se buscan personas para manipular lavavajillas industriales en comedores de colegio. No hay requisitos mínimos pero si algunos deseados, como el carnet de manipulador de alimentos y una experiencia previa.

Dos trabajadoras de un comedor escolar. / ÁNGEL DE CASTRO

En este caso el tipo de contrato sería eventual (temporal) con una experiencia mínima de menos de seis meses. Los estudios mínimos requeridos son los primarios y se oferta una plaza. La jornada laboral sería parcial (14:00 a 19:00) y el salario se ajustaría según el convenio. La fecha de incorporación sería el próximo 17 de enero.

Asesor/a Contable y Fiscal

Para esta segunda oferta de trabajo se buscan asesores contables y fiscales para la realización de impuestos sobre personas físicas y jurídicas, además de para llevar la contabilidad. Los requisitos mínimos que se piden son conocimientos de la materia y una experiencia mínima previa de 1 a 2 años.

El tipo de contrato que se oferta es indefinido y con una jornada completa. Se solicita tener un ciclo formativo (grado medio) como estudios mínimos. El horario sería variable. Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas; y martes y viernes de 8:00 a 15:00 horas. El salario se establecerá según el convenio licenciado.

Electromecánicos/as industriales

Para esta tercera oferta se buscan perfiles para la instalación, puesta en marcha y servicio técnico de dispositivos electromecánicos industriales en diferentes instalaciones. Se requiere disponibilidad para viajar principalmente por España, y ocasionalmente por Europa y algunos puntos del mundo.

Además, como requisitos mínimos se debe estar en posesión de la titulación de Técnico Superior de Formación Profesional (Grado Superior) en rama electrónica, mecatrónica, automatización o similares o bien una experiencia equivalente. También se requiere un nivel de inglés mínimo de B1 y un carnet de conducir tipo B.

El contrato es temporal con posibilidad de indefinido. La experiencia mínima que se requiere es de más de 2 años. Se ofertan hasta cuatro plazas para incorporarse desde el próximo 19 de enero. La jornada laboral sería completa y se ofrece un salario entre 25.000 y 35.000 € brutos anuales.

Perfiles encargados de obra civil: capataz, oficiales y peones de obra

Por último, en Alcalá de Henares también se buscan personas para que se encarguen de servicios de construcción. Por un lado, se busca un capataz de obra para un contrato de obra con una duración estimada entre 1 y 2 años. Los requisitos mínimos son un curso de seguridad y salud y experiencia previa.

Obreros de la construcción en Barcelona. / MANU MITUR

Por otro, se ofertan hasta 8 plazas de oficiales de 1ª o 2ª de la construcción y 2 plazas para peones de la obra. Todas estas ofertas ofrecen contratos indefinidos de duración similar con un horario de 8:00 a 18:00. La fecha de incorporación sería el próximo 12 de enero y el salario se establecerá según el convenio.