El pueblo a una hora de Alcalá para disfrutar de la nieve este fin de semana: no es Navacerrada

La nieve se ha dejado ver durante los últimos días en gran parte de la Comunidad de Madrid debido a la borrasca Francis. Incluso en el municipio de Alcalá de Henares los copos cuajaron y llegaron a formar una línea capa de nieve en las calles cervantinas. Aunque esta ya, hace varios días, desapareció por completo.

Para este fin de semana que se avecina se esperan precipitaciones en la ciudad complutense... pero en forma de lluvia. El sábado la máxima se situará en 7 grados y la mínima en 2, y durante el domingo 10 grados de máxima y 5 de mínima. Por lo que se diluyen las esperanzas de volver a ver la nieve en Alcalá de Henares... al menos de momento.

Aunque los alcalaínos no tienen precisamente lejos la nieve y, además, en grandes cantidades. No hablamos en esta ocasión de Navacerrada, sino de Cercedilla, que se encuentra a tan solo una hora en coche y transporte público.

Nieve durante el viernes y sábado en Cercedilla, a solo una hora de Alcalá de Henares

Para este viernes se espera en Cercedilla una máxima de 2 grados y una probabilidad de nieve del 80 %; mientras que el sábado la máxima será de 1 grado y la mínima alcanzará el grado bajo cero, con también previsión de nieve. Al contrario que el domingo, que sí se esperan precipitaciones pero en forma de lluvia.

Los que se animen disfrutarán de paisajes como este en Cercedilla / Ayuntamiento de Cercedilla

Por lo que se convierte en un plan perfecto para las familias alcalaínas que quieran disfrutar de un sábado de senderismo y nieve a la par. Y las opciones no son escasas, hay hasta nueve rutas diferentes con varias dificultades:

Calzada borbónica: dificultad alta y una longitud de 3,9 kilómetros.

Pico de Majalasna: dificultada alta y una longitud de 12,3 kilómetros.

Los Miradores: dificultad media-alta, con una distancia de 9,3 kilómetros.

La Calle Alta: dificultad alta, distancia de 12,5 kilómetros.

Camino Puricelli: dificultad baja, distancia de 4 kilómetros.

G.R. -10: dificultad alta, distancia de 14,3 kilómetros.

Camino Schmid: dificultad baja, distancia de 4,2 kilómetros.

Camino del agua: dificultad baja, distancia de 5,7 kilómetros.

Senda Victory: dificultad baja, distancia de 2,5 kilómetros.

Está a unos 80 kilómetros de la ciudad complutense, y también está la opción de ir de forma directa en la línea C2 de cercanías, que tarda una hora, con 13 paradas.