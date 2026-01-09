En el aniversario de Filomena, ¿volverá a nevar en Alcalá de Henares en medio de la borrasca Goretti?

La calma en España ha durado poco tiempo. Tras el paso a principios de semana de la borrasca 'Francis', la meteorología está sufriendo nuevas modificaciones debido a la llegada de una segunda borrasca consecutiva, 'Goretti', que modificará el clima para este fin de semana.

De hecho, su efecto ya se ha hecho notar. Han existido ascensos de las temperaturas en gran parte del país debido a su llegada. Sin embargo, esta borrasca también nos obligará a volver a sacar el paraguas en muchas otras zonas del mismo, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Será a partir de hoy, viernes 9 de enero, cuando empecemos a ver sus verdaderos efectos sobre la península.

¿Volverá la nieve a Alcalá?

Tras el inusual comienzo de semana, con nevadas en diferentes puntos del país como Alcalá de Henares, mucha gente se pregunta si este fenómeno se podrá repetir con la llegada de esta nueva borrasca. Pues la respuesta es que sí. Según la AEMET, la nieve seguirá presente a lo largo del fin de semana.

Sin embargo, los vecinos la ciudad cervantina pueden estar tranquilos. Se espera que estas precipitaciones afecten a los principales sistemas montañosos del extremo norte, sobre todo en las regiones cantábricas y en la mitad occidental de los Pirineos.

Se estima que en esas zonas del país, los copos comenzarán a cuajar por encima de los 1200/1600 metros, aunque en algunos puntos la cota podría descender en la mitad norte. Este es el caso del Pirineo oscense y navarro, donde se podrían acumular 20 centímetros de nieve a partir de los 1000 metros.

Parece que la lluvia tampoco será un problema en Alcalá

Por lo que parece, la suerte ha sido doble para los vecinos de Alcalá en lo que respecta al clima durante este fin de semana. La agencia apunta a que 'Goretti', durante su paso por la península, dejará precipitaciones en las comunidades del extremo norte, como Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña o País Vasco.

Por su parte, en Alcalá se esperan dos días soleados donde podrían apreciarse ligeros momentos nubosos pero sin precipitaciones. Además, las temperaturas máximas se colocarán por encima de los 10º C, encadenando así varios días consecutivos con mejoría en los termómetros.

Plaza de Cervantes, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En otras zonas del país si se esperan días de abundante nubosidad, con presencia de chubascos fuertes en diferentes puntos del norte peninsular. En cuanto al domingo, todo apunta a que 'Goretti' irá perdiendo fuerza mientras se aleja, aunque se mantendrá la nubosidad en buena parte de la península.

Un inicio de semana irregular

El inicio de la semana que viene traerá dos novedades. Como se suele decir, una de cal y otra de arena. Por un lado, las temperaturas irán subiendo levemente hasta llegar a los 4º C de mínima o los 13º C de máxima que marcarán los termómetros el próximo martes.

Sin embargo, la lluvia e incluso fuertes rachas de viento ganarán protagonismo ese mismo día. Se espera que sea una jornada con lluvias constantes y rachas de viento que lleguen a los 20 km/hora. Eso sí, ambos fenómenos irán descendiendo a medida que pasen los días, según las predicciones de la AEMET.