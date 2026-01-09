Actividades para los mayores de Alcalá de Henares durante enero, febrero y marzo: conferencias, visitas guiadas, talleres...

Los mayores de Alcalá de Henares volverán a tener la agenda llena de actividades durante los próximos meses de enero, febrero y marzo en los Centros Municipales de Mayores de la ciudad.

Ello se puede confirmar tras la presentación del programa de actividades, talleres y animación sociocultural por parte de la Concejalía de Mayores. Este incluye conferencias, actividades formativas, visitas culturales, talleres anuales y propuestas sociocomunitarias, con el objetivo de promover la participación, el bienestar físico y emocional, el aprendizaje continuo y el envejecimiento activo entre las personas mayores del municipio.

Un programa completo para los mayores: conferencias, visitas guiadas, baile...

Entre las conferencias destacan las dedicadas a la prevención de caídas, el servicio de teleasistencia en colaboración con Domus, las dudas más frecuentes sobre cuentas y comisiones bancarias, la telefonía móvil, facturas, el manejo del estrés o el acompañamiento social. Estas sesiones se celebrarán en distintos centros a lo largo de los tres meses y buscan ofrecer información práctica y accesible que responda a necesidades reales de los usuarios.

La agenda cultural contempla diversas visitas guiadas, como la Escalera de Laurent, la Iglesia y Museo de las Juanas, la exposición “Cleopatra”, la Comisaría de la Policía Nacional, el Hospital de Antezana, la Escuela de Arquitectura y una salida a Toro y a las bodegas. Estas propuestas permiten ampliar el conocimiento artístico y patrimonial de los participantes, además de fomentar la convivencia en un entorno cultural enriquecedor.

Las actividades sociocomunitarias ocupan también un lugar destacado en la programación, especialmente el proyecto intergeneracional con el IES Isidra de Guzmán y el CM Reyes Católicos, que incluye sesiones de bingo, talleres de escritura y juegos de mesa.

Asimismo, se suma la presentación del libro La vieja fotografía de Charo Pastor, varias actuaciones en el Auditorio Paco de Lucía en colaboración con la Concejalía de Participación, el desfile de comparsa y el baile de Carnaval, así como diversas actividades lúdicas como sesiones de cine y tardes de bingo.

Esther de Andres, concejala de Mayores, ha presentado el amplio programa / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

De forma continua y anual, todos los Centros Municipales de Mayores mantienen su oferta de talleres de baile en línea, gimnasia, pintura al óleo, informática en diferentes niveles, nuevas tecnologías, inglés, teatro, relajación y memoria.

A estos se suman los talleres impartidos por voluntarios sénior, que aportan una amplia variedad de propuestas como ajedrez, bolillos, bordados, castañuelas, chi kung, club de lectura, corte y confección, danzas circulares, dibujo y pintura, francés, ganchillo, guitarra, macramé, senderismo y otras actividades creativas y culturales.

Para participar en cualquiera de las actividades es necesario informarse y realizar la inscripción previa con la técnico del centro correspondiente, ya que la programación podría sufrir variaciones.

La concejala de Mayores, Esther de Andrés, ha explicado que "con esta oferta, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el envejecimiento activo, la atención, acompañamiento y dinamización de la población mayor, contribuyendo a crear espacios activos, accesibles y participativos en toda la ciudad".

Vuelven las actividades al centro Ana María Matute

Asimismo, el Centro Ana María Matute pone en marcha una nueva programación de actividades socioculturales y de bienestar dirigidas a las personas mayores, con una amplia oferta que combina creatividad, formación, actividad física y desarrollo personal.

Entre las actividades programadas se incluyen Patchwork, Historia del Arte, Acuarela, Mimbre, Club de Lectura, Risoterapia, Teatro, Zumba, Pilates y Marquetería, todas ellas impartidas en diferentes horarios de mañana y tarde para facilitar la participación.