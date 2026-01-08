Así será la novedosa Feria Nacional Cofrade de Alcalá de Henares: actividades, precios y fechas

Nace la Feria Nacional Cofrade en Alcalá de Henares con su primera edición este fin de semana, durante el 9, 10 y 11 de enero. Está organizada por la Hermandad de Jesús Despojado y se celebrará en el Monasterio de San Bernardo.

Durante estas tres jornadas, esta feria reunirá entre otros a:

Hermandades.

Cofradías.

Bandas de música profesional.

Artesanos.

Bordadores.

Y, sobre todo, a cientos de amantes del sector y de una de las mayores tradiciones de Alcalá de Henares y del país.

Una feria cofrade que reunirá música y cultura: hasta 27 actividades

27 eventos tendrán lugar desde el viernes a las 18:00 horas hasta las 14:15 del domingo. Y el programa incluye una agenda de conciertos de música cofrade, pasacalles por el centro, mesas redondas y actos litúrgicos. De lo más destacable del programa es la música, ya que serán diversas bandas del país las que harán deleitar los oídos de todos los alcalaínos durante tres jornadas. Se puede consultar todo el programa al completo en la imagen inferior.

Programa al completo de la feria cofrade / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Una feria que halla en la ciudad complutense el lugar perfecto, ya que la Semana Santa de Alcalá de Henares es cada vez más visitada: según los datos del propio ayuntamiento más de 419.000 personas visitaron el Casco Histórico durante la celebración de la misma en 2024, lo que volvió a suponer un nuevo récord en la ciudad.

Las entradas se pueden adquirir vía online desde este enlace, y cada una de ellas (para un día) tienen un precio de tres euros, aunque existe una opción más económica: bono de los tres días por cinco euros.

La Semana Santa 2026 en España se celebrará del domingo 29 de marzo al 5 de abril, pero todos los amantes del cofrade tendrán con esta feria el aperitivo perfecto para rebajar los nervios de estos meses previos.