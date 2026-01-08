Alcalá de Henares renueva tres parques clave y mejora su accesibilidad

Alcalá de Henares ha dado un paso más en su apuesta por mejorar los espacios públicos con la finalización de una serie de obras que han transformado tres zonas verdes muy concurridas de la ciudad. El Ayuntamiento ha concluido los trabajos de mejora en el Parque Magallanes, el Parque Fuente del Sol y los Jardines de Juan Pablo II, intervenciones centradas en la accesibilidad y el acondicionamiento de pavimentos.

Con una inversión de 117.212,77 euros, estas actuaciones han consistido en la reparación de caminos y superficies peatonales, en la renovación de bordillos y en la corrección de zonas que presentaban problemas de drenaje o deterioro evidente por el uso continuado. De esta manera "se han renovado y puesto en valor estas zonas verdes, haciéndolas más cuidadas, accesibles y agradables para todos”, asegura el concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez.

Tres espacios verdes que necesitaban una mejora de infraestructura

En el Parque Magallanes, ubicado en el Distrito II, se ha llevado a cabo obras de reparación de praderas y de su sistema de riego asociado, así como la adecuación de un murete para evitar que vuelvan a crearse pasos sobre el césped en la zona del área de juegos infantiles. Por último, también se han definido nuevos caminos de paso que previamente se habían consolidado.

Todo ello con mejorar la accesibilidad y disfrute de los alcalaínos. Las actuaciones ascienden a una cantidad de 32.475,96 euros.

Mientras, las obras realizadas en el Parque Fuente del Sol —en la Nueva Rinconada—, las cuales han contado con una inversión de 36.414,25 euros, han consistido en la reparación de los firmes peatonales terrizos y los bordillos perimetrales de los parterres. Con estas mejoras se ha logrado eliminar los encharcamientos que dificultaban el tránsito en épocas de lluvia y se ha reforzado la accesibilidad general de un parque que constituye una referencia de ocio y paseo en ese barrio.

Finalmente, y la intervención más costosa, ha sido la realizada en los Jardines de Juan Pablo II, en el Ensanche: 48.322,56 euros. Las obras han consistido en la remodelación integral de los caminos peatonales y la mejora de su drenaje, con el objetivo de evitar la formación de rodadas y charcos que se acumulaban tras las precipitaciones. En paralelo, se han reparado varios bordillos de parterres y se han reforzado los accesos para que el tránsito sea más fluido y seguro para usuarios de todas las edades.