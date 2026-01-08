Alcalá de Henares destinó 50.000 euros en 2025 para mejorar los centros de mayores

Hasta 50.000 euros fueron destinados a los centros de mayores de Alcalá de Henares en el curso 2025. En total, ocho centros se encuentran en la ciudad complutense, donde el 20,16% de su población es mayor de 65 años. Es decir, de los 203.308 alcalaínos, 40.966 vecinos se encuentran dentro de esta franja de edad.

La concejala de Mayores, Esther de Andrés, destacó que ha sido "una gestión rigurosa y planificada de los recursos públicos, centrada en garantizar espacios dignos, seguros y funcionales". Estas actuaciones han permitido mejorar tanto el mantenimiento de las instalaciones como la dotación de equipamientos y mobiliario en los distintos centros alcalaínos.

Estas han sido las actuaciones más destacadas llevadas a cabo en los centros de mayores de Alcalá

En materia de conservación y mantenimiento de edificios, se ha destinado un total de 16.621,33 euros. Y entre las principales actuaciones llevadas a cabo durante el año en esta materia, destacan la pintura del Centro de Mayores Cervantes —con una inversión de 8.833 euros— y el arreglo de la terraza del Centro del Val, por un importe de 7.562,20 euros. Dentro de esta categoría, también se suman diversos gastos de ferretería para mejoras funcionales en los centros.

7.562,50 euros fueron destinados al arreglo de la terraza del Centro del Val / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Por otro lado, la partida de equipamientos para los centros municipales de mayores ha permitido realizar adquisiciones por un total de 32.918,90 euros. Dentro de esta inversión, se encuentra la renovación y ampliación del equipamiento de varios centros, con la compra de mesas y sillas, lavavajillas industriales, equipos de sonido, sillones de peluquería... así como material lúdico y cultural.

Dentro de las actuaciones de este tipo, destaca la inversión de casi la mitad de este presupuesto —15.205,56 euros— destinada al mobiliario del Centro de Mayores Ana María Matute, que ha permitido mejorar notablemente sus instalaciones. Este mismo centro también fue vallado el pasado verano, lo que supuso una inversión municipal de 40.000 euros.

"Estas inversiones, aunque en muchos casos no sean llamativas, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y para seguir fomentando un envejecimiento activo en espacios bien cuidado y equipados" continuaba la concejala de Mayores.

Un objetivo por fomentar el envejecimiento activo que continuará este 2026, según ha declarado de Andrés, ya que el ayuntamiento continuará trabajando en esta línea “con responsabilidad, sentido común y priorizando siempre las necesidades reales de las personas mayores”.