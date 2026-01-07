El temporal de frío pone en alerta a Alcalá de Henares: las temperaturas se desploman hasta los -7 grados bajo cero

Las fiestas han llegado a su fin. Se acabaron los regalos, las comidas familiares y las vacaciones. Sin embargo, hay una tendencia ya marcada en las últimas semanas que se va a mantener en el tiempo, el frío. Primero con la llegada de la borrasca Francis y ahora con una masa de aire ártico que ha entrado en la Península.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera otro día de frío intenso en la Comunidad de Madrid, donde incluso se registrarán heladas débiles. La situación de Alcalá de Henares es de las más críticas de toda la comunidad, con temperaturas que han llegado a los -7 grados centígrados.

Dos días consecutivos de frío invernal

Los dos peores días de toda la semana van a ser hoy, miércoles, y mañana, jueves. La previsión de la mínima para el día de hoy llegaba hasta los -7º C, mientras que la máxima no llegará ni a los diez grados (8º C). Esta ha sido, sin duda, una de las noches más frías que sucederán en todo el año.

Lo peor es que esta tendencia se va a repetir mañana. Según los datos de la AEMET, la temperatura mínima será de -5º C a las seis de la mañana y la máxima superará ligeramente los cinco grados (6º C). Además, se espera que sea un día nuboso, al contrario que el de hoy, que será un día dominado por el sol.

Una mejoría en las temperaturas para el fin de semana

El viernes, 9 de enero, los termómetros sufrirán un repunte de hasta diez grados en la mínima y de seis en la máxima. Es decir, la mínima se espera que se coloque en 5º C y la máxima por encima de los diez (12º C). Eso sí, la temperatura no será el único cambio del día. Se estima que haya ligeras lluvias durante la madrugada y la mañana, y las rachas de viento llegarán hasta los 25 km/hora.

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

El sábado será el día más tranquilo de toda la semana. Las temperaturas se equilibrarán tanto en mínima (2º C) como en máxima (11º C) y las lluvias no tendrán presencia en la ciudad en ningún momento del día.

Llegan las lluvias con un pequeño repunte de las temperaturas

El domingo volverán las precipitaciones de manera constante durante todo el día, mientras que las temperaturas se mantendrán similares a las del sábado. Los termómetros marcarán 3º C en la mínima y 10º C en la máxima.

Ya será a inicios de semana cuando se viva la mayor anomalía en cuanto a temperatura. El lunes, según datos de la AEMET, se espera que la mínima suba hasta los 7º C y la máxima hasta los 13º C. Eso sí, las lluvias seguirán estando presente durante todo el día, y las rachas de viento aumentarán hasta los 20 km/hora.