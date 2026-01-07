Muere un conductor de 63 años tras chocar contra un camión en Alcalá de Henares

Un hombre de 63 años ha fallecido este miércoles 7 de enero tras un accidente de tráfico en la autovía A-2. El accidente se produjo tras colisionar su vehículo con un camión pesado en el kilómetro 30, en sentido entrada a Madrid, a la altura de Alcalá de Henares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, cuando los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid recibieron la llamada. Según las primeras informaciones oficiales, el turismo circulaba por la A-2 en dirección a la capital cuando, por causas que están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico, se produjo el choque entre el turismo y el camión.

El fuerte impacto provocó que el conductor del turismo sufriera una parada cardiorrespiratoria, por lo que los sanitarios del SUMMA 112 iniciaron maniobras de reanimación durante cerca de 40 minutos, sin que pudieran revertir la situación. Finalmente, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre de 63 años.

Dos heridos más en el accidente

El hombre de 63 años viajaba en el turismo con su hijo, un hombre de 36 años, que ocupaba el asiento del copiloto. Tras el accidente, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanece ingresado con pronóstico potencialmente grave debido a las lesiones sufridas en la colisión.

Por su parte, el conductor del camión implicado en el siniestro resultó herido leve y fue trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica, aunque sus lesiones no revestían gravedad, según las primeras evaluaciones.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid intervinieron el lugar realizando labores de prevención y seguridad. Mientras que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas del accidente.