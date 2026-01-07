Esta es la calle de Alcalá de Henares más afortunada: reparte más de un millón de euros en premios en apenas cuatro días

2026 ha empezado de la mejor manera en Alcalá de Henares. Y es que, la ciudad complutense puede presumir de tener una calle en concreto donde la suerte se ha abonado esta primera semana de enero. La avenida Reyes Católicos, en pleno corazón del Distrito II, se ha convertido en el epicentro de la fortuna tras haber sido testigo del Gordo de la Lotería del Niño y del Primer Premio de La Primitiva. En total, más de un millón repartidos en cuatro días.

Una racha de suerte estas fechas navideñas que arrancó con el tercer premio de la lotería de Navidad. Sin embargo, el premio "gordo" tocó en el día de ayer al ser la ciudad complutense una de las agraciadas con el Primer Premio de la Lotería del Niño. Fernando Vaquerizo, dueño del despacho de Loterías y Apuestas del Estado de la avenida de Reyes Católicos, 48, vendió cuatro décimos del primer premio: el 06703.

No se conoce aún a los agraciados

Una noticia que recibió con suma alegría. "Estamos muy contentos, han sido cuatro décimos que hemos vendido por máquina", asegura a El Periódico de España. "Era el único premio que nos faltaba por dar", recuerda Vaquerizo, que no ha podido empezar el año de mejor manera tras repartir 800.000 euros.

Fernando Vaquerizo, propietario del punto de venta de de Alcalá de Henares donde ha caído el Gordo del Niño / CEDIDA

Y es que, su punto de venta ya sabe lo que es repartir miles de euros en sus 14 años de vida: en 2021 y 2016 repartió el Cuarto Premio de la Lotería de Navidad. Mientras que ya han sido "varios especiales de los jueves los que han tocado", recuerda la empleada del establecimiento Mari Carmen Alonso. El último de estos fue en 2024, cuando el despacho selló un boleto de la Lotería Primitiva de más de 400.000 euros a un solo acertante.

Pese a la felicidad de Fernando, el regente aún no puede poner cara a los agraciados: "Ayer al ser festivo cerramos por la tarde y durante la mañana no se pasó la persona que compró los décimos. Lo que sí sé es que los compró un hombre y los repartió entre su familia, pero de momento no sé nada más". Sin embargo, espera que a lo largo del día se pase por el punto de venta las personas agraciadas con este premio.

A tan solo dos números, esta administración repartió el Primer Premio de la Lotería de la Primitiva

Sin embargo, este no ha sido el único premio repartido en la avenida de los Reyes Católicos. A tan solo dos números del punto de venta de Vaquerizo, la Administración de Loterías nº 5 selló un boleto con un premio de primera categoría en La Primitiva, tras el sorteo celebrado el pasado 3 de enero, con un premio que ascendió a 453.238 euros.

Así, esta vía de la ciudad complutense ha repartido, en apenas cuatro días, la suma de más de un millón de euros entre El Niño y La Primitiva. Un suceso que ha hecho entrar a la avenida de los Reyes Católicos en el mapa de la "suerte local".