El veredicto de la OCU: el mejor roscón de Reyes está en este supermercado de Alcalá y solo cuesta 9 euros

A falta de la llegada de los Reyes Magos, la Navidad va llegando a su fin. Sin embargo, aún quedan varias citas para celebrar con la familia y amigos. Y, si hay algo que no faltará en las mesas eso es el roscón de Reyes. Un dulce tradicional, además del turrón, que cada año genera debate entre consumidores: ¿merece la pena el de pastelería artesanal o los supermercados han logrado ponerse a la altura? Este 2026, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo tiene claro, y su veredicto sitúa a un supermercado que se encuentra en Alcalá de Henares, entre otros sitios, como el mejor.

Según el último análisis publicado por la OCU, el mejor roscón de Reyes relleno de nata que se puede comprar en un supermercado de España se vende por 9,49 euros: el de Carrefour. Para los vecinos de la ciudad complutense no será necesario que se tengan que mover hasta Madrid para conseguirlo, ya que en el municipio hay hasta cinco supermercados de la franquicia: c/ Federico García Lorca, Vía Complutense, 49; y tres Carrefour Express: c/ Lope de Rueda, 1; c/ Madre de Dios, 1; y en la avenida de Lope de Figueroa 1-3.

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado de 2026 según la OCU

El estudio, elaborado tras analizar 12 roscones disponibles en grandes cadenas de distribución, ha valorado aspectos como la calidad de los ingredientes, el sabor, la textura de la masa, el relleno de nata, el aroma y el etiquetado nutricional. Frente a otros productos con precios más elevados, el roscón de Carrefour ha destacado por su equilibrio de calidad-precio, convirtiéndose en la opción mejor valorada por la OCU.

El roscón de Reyes de Carrefour es el mejor de supermercado según la OCU / Carrefour

En concreto, el organismo destaca su nata, bien integrada y con una textura cremosa, así como una masa esponjosa, con un correcto punto de azahar y sin exceso de dulzor. Todo ello, acompañado de una relación calidad-precio difícil de igualar en el contexto de inflación, donde el precio de los productos navideños se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Por primera vez desde hace años el roscón de El Corte Inglés ha sido desbancado del primer puesto. Este, con tan solo un punto menos que el de Carrefour (62) ha quedado en segundo lugar. De este la OCU también ha destacado la calidad del relleno 100% nata y del bollo, elaborado con mantequilla. Sin embargo, la gran diferencia entre ambos es su precio, ya que el de El Corte Inglés se sitúa en 17,75 euros. Finalmente, el pódium lo cierra el producto de Lidl, con un roscón "de buena calidad y muy buen precio": también de 9,49 euros.

En el lado opuesto de la balanza, siete de los 12 roscones analizados han sido puntuados por debajo de los 50 puntos.

Además, este resultado reabre el debate entre el producto industrial y el artesanal. Aunque las pastelerías tradicionales siguen teniendo un papel fundamental, el informe de la OCU demuestra que las grandes superficies han sabido mejorar sus recetas y procesos, ofreciendo alternativas competitivas para todos los bolsillos.

En qué fijarse a la hora de comprar un rosón de Reyes de supermercado

Según señala la OCU, un buen roscón debe contar con grasas de calidad como mantequilla pura o nata 100% láctea. Según la organización, siete de cada diez roscones ya usan nata 100%, mientras que otros apuestan por mezclas de aceite de coco o palma.

Otro de los componentes esenciales es el azúcar tradicional, dejando de lado los jarabes industriales. Mientras que en lo que respecta a los elementos decorativos del roscón, es decir, la fruta escarchada, es esencial que sea fruta de verdad y no sustitutos teñidos.