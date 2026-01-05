La nieve llega a Alcalá de Henares: la borrasca Francis deja los primeros copos del año

La borrasca 'Francis' ha sido sin duda la gran protagonista de la última madrugada y, como no podía ser de otra manera, sus precipitaciones en forma de nieve han llegado también a Alcalá de Henares, dejando un ligero manto antes de la Cabalgata.

Por ahora, no existen afectaciones ni incidencias registradas por esta nevada. Durante el pasado fin de semana ya se venía avisando de la probabilidad de la llegada de la nieve, según la AEMET, y ese pronóstico finalmente se ha cumplido.

Nevada en Alcalá de Henares / Cuenta de X @Heikki360 (Xabier Sánchez)

La nieve y las bajas temperaturas protagonizan la víspera de Reyes

Con la salvedad de la gran borrasca de 2021, Filomena, había que remontarse hasta 2018 para revivir una nevada sobre Alcalá. Esta es, por lo tanto, la tercera vez que se puede apreciar nieve en la ciudad complutense en más de 10 años. Eso sí, esta borrasca 'Francis' no trae un temporal tan severo como el que ocurrió hace un lustro.

Por otra parte, las temperaturas para el día previo a Reyes, mañana martes y el miércoles van a ser de las más bajas de todo el año. En los tres días, 5, 6 y 7 de enero la máxima se quedará en seis grados, mientras que la mínima irá a peor cada día que pase (-2º C; -3º C y -4º C respectivamente).

Nevada en Alcalá de Henares / Dream Alcalá

Ya será a partir del jueves, 8 de enero, cuando los termómetros repunten con especial atención al viernes, cuando se llegará a 13º C de máxima. Eso sí, las buenas noticias se acaban ahí. La subida de temperaturas traerá a su vez nuevas precipitaciones, en este caso en forma de lluvia.

Activado el Plan de Inclemencias Invernales por parte del Ayuntamiento

Debido al aviso de alerta amarilla, que se estableció por parte del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), y la declaración de situación 0 por parte de la Comunidad de Madrid el día de ayer se activó el Plan de Inclemencias Invernales en Alcalá de Henares.

Reunión del Ayuntamiento de Alcalá para activar el Plan de Inclemencias Invernales / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La activación del plan fue acompañada de una reunión de coordinación presidida por la alcaldesa, Judith Piquet, en la que participaron también todas las áreas municipales implicadas, así como las empresas adjudicatarias de los servicios esenciales.

El objetivo de este plan está claro: anticipar actuaciones y garantizar la seguridad, la movilidad y la atención a la ciudadanía ante episodios meteorológicos previstos.

Una obligación por parte del Ayuntamiento

Durante la reunión, la alcaldesa subrayó la importancia de anticiparse y coordinar con la máxima antelación posible para minimizar los riesgos y evitar incidencias mayores. "Es nuestra obligación cumplir el Plan de Inclemencias con rigor", señaló Piquet.

Judith Piquet, alcaldesa, presidiendo la reunión del domingo / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, aprovechó la ocasión para explicar que, aunque en los últimos días ya se había mantenido una reunión técnica interna para ir coordinando trabajos. Sin embargo, "era fundamental convocar esta nueva reunión para coordinar de manera conjunta todo lo que debemos prever de cara a los próximos días".

En este sentido, la regidora apeló también a la responsabilidad y prudencia de la ciudadanía, recordando la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

Detalles del Plan de Inclemencias Invernales

Tras ese primer bloque, el Ayuntamiento detalló las medidas preventivas activadas y las nuevas medidas adoptadas dentro del Plan de Inclemencias Invernales. Dentro del dispositivo municipal, se han habilitado dos puntos de recogida de sal para los vecinos:

Parque Municipal de Servicios, en la vía Complutense n.º 130

Base de Protección Civil, en la calle Reino Unido.

Ambos puntos estarán operativos de 9:00 a 20:00 horas, con el fin de facilitar a los vecinos sal para los accesos a viviendas y garajes.

Asimismo, se han activado los protocolos de colaboración con el servicio de autobuses urbanos y con la maquinaria pesada municipal, incluidos los camiones de limpieza y los vehículos del Parque de Servicios. En caso de nevada, estos vehículos circularán por las principales vías de la ciudad para marcar huellas de rodadura y mejorar la circulación.

Reunión del Ayuntamiento para activar el Plan de Inclemencias Invernales / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El Parque de Servicios Municipales ha movilizado a su personal para el reparto de sal en los puntos más críticos y en las zonas de sombra, donde existe un mayor riesgo de formación de placas de hielo.

Por su parte, Aguas de Alcalá está llevando a cabo tareas preventivas de limpieza de colectores, reforzando la seguridad y manteniendo disponibles camiones de carga para una intervención inmediata en caso de urgencia.

Protección Civil cuenta con vehículos equipados con cadenas, al igual que la ambulancia municipal, garantizando la atención a posibles emergencias sanitarias. La Policía Local ha dispuesto vehículos patrulla con cadenas, sacos de sal, palas y mantas, para atender incidencias relacionadas con la seguridad, la movilidad y las demandas vecinales.

Además, el Ayuntamiento ha previsto la habilitación de un pabellón municipal como zona de acogida, en caso de que se produzcan interrupciones en los medios de transporte y sea necesario atender a personas que puedan quedar atrapadas en la ciudad.