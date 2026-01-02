Zoe despidió 2025 y Elsa estrenó 2026: así son la última y la primera bebé nacidas en Alcalá de Henares

Los padres de Zoe y Elsa no pudieron disfrutar de la Nochevieja, pero fue por una buena causa. Son el último bebé que nació en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en 2025, y el primero de 2026. El primer bebé del año 2026 en la ciudad ha sido Elsa Molinero Soplin, que nació con un peso de 4,300 kilogramos y una talla de 51 centímetros. Según han informado fuentes sanitarias, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud tras el parto.

El nacimiento de Elsa marca el inicio del nuevo año en el municipio complutense y se suma a la relación anual de nacimientos que se producen en torno a la medianoche del 31 de diciembre al 1 de enero. Como es habitual, estos datos se recogen por su carácter simbólico, al tratarse del primer nacimiento registrado en el nuevo año natural.

Por su parte, el último bebé del año 2025 en Alcalá de Henares fue Zoe Lobo Asensio, nacida pocas horas antes del cambio de año. Zoe pesó 2,90 kilogramos y midió 48,5 centímetros. Al igual que en el caso del primer nacimiento de 2026, tanto la madre como la bebé evolucionan favorablemente y no se han comunicado incidencias médicas.

Santiago nació una hora después de las campanadas

Una hora y diez minutos después de las campanadas, nació el primer bebé de 2026 en la Comunidad de Madrid. Se llama Santiago y nació en el Hospital Infanta Leonor, situado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, convirtiéndose en el primer nacimiento registrado en la región en el nuevo año.

El recién nacido pesó 3,180 kilogramos, según informaron fuentes de la Consejería de Sanidad. Desde el centro hospitalario han confirmado que tanto Santiago como su madre se encuentran en buen estado de salud. Santiago toma el relevo de Lucía, que fue el primer bebé nacido en la Comunidad de Madrid en 2025, al hacerlo exactamente a las 00:00 horas en Torrejón de Ardoz. En el año 2024, el primer nacimiento fue compartido por Érik y Rubén, que nacieron a las 00:14 horas en los hospitales de La Paz y Fuenlabrada, respectivamente.