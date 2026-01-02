En mano hasta el 4 de enero
Del Ayuntamiento a Correos: estos son los lugares donde se puede entregar la carta a los Reyes Magos en Alcalá de Henares
Las familias pueden elegir entre entregar la carta a los Carteros Reales o enviarla por Correos, manteniendo viva la tradición navideña
Enero comienza en Alcalá de Henares con dos fechas marcadas en rojo para los más pequeños. Con los Reyes Magos cada vez más cerca y su esperada cabalgata, la ciudad complutense activa sus últimos días de la campaña navideña, que cuenta con varios puntos para que los niños puedan hacer llegar sus cartas antes del 5 de enero. Entre la visita a los Carteros Reales en pleno centro y los buzones habilitados por Correos, las familias cuentan con distintas opciones para cumplir una de las tradiciones más arraigadas de estas fechas en España.
Una de las alternativas más especiales y que, un año más se da en el municipio madrileño, es la entrega de la carta en persona a los Carteros Reales; los encargados de hacer llegar los mensajes a Melchor, Gaspar y Baltasar. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha habilitado distintos horarios para que esta tradición se mantenga, especialmente en el corazón de la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Horarios para dar la carta en mano a los Carteros Reales en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Según la programación municipal, los Carteros Reales estarán presentes hasta el 4 de enero en el Ayuntamiento gracias a los peñistas de Alcalá de Henares. Este punto, situado en la Plaza de Cervantes, se convierte cada año en uno de los enclaves más concurridos durante los primeros días de enero. Además, después de la experiencia toda la familia puede visitar el Gran Belén Tradicional ubicado también hasta el 4 de enero en Santa María de la Rica, a escasos siete minutos del ayuntamiento.
Los horarios para la entrega de cartas abarcan de 11:00 a 14 horas, y de 18:00 a 21:00 horas, para facilitar la asistencia de todos los vecinos de la ciudad complutense.
Enviar las cartas por Correos, la opción más clásica
Junto a la entrega presencial, Correos vuelve a ser una de las vías principales para hacer llegar las cartas a los Reyes Magos. En Alcalá de Henares, varias oficinas cuentan con buzones especiales habilitados durante estas fechas, decorados para la ocasión y destinados exclusivamente a las cartas dirigidas a Oriente.
Esta opción permite a las familias mantener la tradición de escribir y enviar la carta como se ha hecho durante generaciones. Además, Correos pone a disposición de los niños sobres y materiales específicos para la campaña navideña, lo que convierte la visita a la oficina postal en una experiencia más dentro de las celebraciones.
Sin embargo, estos buzones no son la única opción que pone Correos. También existe el departamento de envíos extraordinarios. Este funciona a través de su enlace online donde se debe seguir paso a paso para poder enviar la lista de deseos a los Reyes de Oriente.
Así, con varias opciones repartidas por la ciudad y horarios pensados para facilitar la participación, Alcalá ofrece todo lo necesario para que ningún niño se quede sin hacer su carta. Por lo que, si aún no las has mandado... ¡Aún estás a tiempo!
