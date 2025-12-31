Navidad
Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares: recorrido, horario y todo lo que debes saber
A partir de las 17:30 horas, los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles de la ciudad complutense hasta llegar a la puerta del Ayuntamiento en la Plaza Cervantes
Un año más, el primer evento que reunirá a buena parte de los vecinos de Alcalá de Henares será su esperada cabalgata de Reyes Magos. Sus majestades de Oriente —Melchor, Gaspar y Baltasar— visitarán la ciudad complutense para repartir ilusión y magia entre niños y familias de todas las edades.
Su llegada tendrá lugar el próximo 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán la ciudad complutense a partir de las 17:30 horas. Previo a ello, por la mañana a las 10:00 participarán en la Recepción Real en el Palacio Arzobispal, que tendrá lugar hasta las 13:00 horas.
Hasta tres toledanas de caramelos se lanzarán a lo largo del recorrido de la cabalgata, que recorrerá varias de las principales calles de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, acercando a sus majestades a todos los rincones donde se esperan cientos de espectadores. El punto culminante del recorrido será la Plaza Cervantes, frente al Ayuntamiento, donde tradicionalmente los Reyes Magos recibirán a los asistentes y realizarán sus ofrendas en el portal de Belén que el Centro Extremeño instala tradicionalmente en la puerta del Ayuntamiento.
Recorrido de la cabalgata de Reyes Magos en Alcalá de Henares
La cabalgata de los Reyes Magos arrancará a las 17:30 horas desde la rotonda de la calle Luis de Medina con Vía Complutense. De ahí el recorrido seguirá:
- Rotonda Antonio Fraguas "Forges"
- Marques de Alonso Martínez
- Calle Ronda Ancha
- Calle Giner de los Ríos
- Rotonda de Aguadores
- Calle Colegios
Finalmente, llegará a la puerta del Ayuntamiento en la plaza Cervantes, donde sus majestades se despedirán de todos los niños.
Participación de asociaciones y peñas locales
Como es tradicional en el municipio madrileño, la cabalgata de Reyes contará con la participación de asociaciones locales, peñas, academias de baile y colectivos vecinales, que aportarán música, colorido y actividad al evento.
Durante el desfile, habrá un despliegue notable de carrozas iluminadas con temática infantil, música y otros elementos festivos que acompañarán a las distintas comintivas a lo largo de todo el recorrido. La escena está pensada tanto para los más pequeños como para las familias que se reúnen cada año para revivir esta tradición.
Como medidas y recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar de la cabalgata con los niños, es recomendable:
- No obstaculizar ni entorpecer la entrada ni salida de los vehículos de emergencia.
- Nunca cruzar o invadir la calle mientras se celebra el desfile.
- Una vez terminada la cabalgata, abandonar el lugar de forma ordenada.
