¿Se recoge la basura en Alcalá durante Nochevieja y Año Nuevo? Esto es lo que tienes que saber

En plenas celebraciones de Navidad, hay que tener en cuenta diferentes normativas de la ciudad para una mejor convivencia de todos los vecinos. Igual que en Alcalá de Henares están prohibidos los petardos y los fuegos artificiales de cara a Nochevieja, hay otras medidas que son importantes, como todas las que se refieren a la limpieza y a la recogida de basuras.

Debes saber que como parte del plan de limpieza del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la celebración de la Navidad, puede haber modificaciones en los horarios de recogida. Si quieres organizarte parar tirar la basura, es importante aclarar algunos puntos.

¿Se recoge la basura en Alcalá durante Nochevieja y Año Nuevo?

Una de las grandes dudas en Navidad es qué días se recoge la basura en Alcalá de Henares, especialmente en Nochevieja y Año Nuevo. Como es habitual en la ciudad, el día 31 de diciembre no se van a recoger los residuos que se tiren, como ya ocurrió también en el día de Nochebuena.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se ruega la colaboración ciudadana para que no se depositen basuras en los contenedores durante estas fechas. Además, también se pide que haya una correcta separación y el depósito de los residuos en el interior de los contenedores correspondientes, aunque sea días en los que generamos más basura de lo habitual.

Un trabajador encargado de la limpieza viaria de la ciudad / J. L. Martín

Para la tranquilidad de todos los vecinos de Alcalá, como parte del plan especial de limpieza para Navidad, la mañana del 1 de enero de 2026, Año Nuevo, además de los 60 operarios que trabajan en fines de semana y festivos, se desplegará un dispositivo especial para atender los puntos más necesarios de la ciudad. Ya fue así durante el día 25 de diciembre, Navidad.

El dispositivo de limpieza especial de Alcalá para Nochevieja y Año Nuevo

Alcalá de Henares es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid en las que más se celebra la Nochevieja y el Año Nuevo, como con la celebración de las preuvas solidarias de hoy 30 de diciembre. Por eso, desde el ayuntamiento han diseñado este plan especial de limpieza con el que se garantiza el bienestar de todos los vecinos.

Para el 31 de diciembre, Nochevieja, se espera una gran concentración de personas en el centro de la ciudad, así que se activará un dispositivo especial de limpieza, que se sumará al servicio habitual de sábados, domingos y festivos, tanto en turno de mañana como de tarde. Durante toda la jornada se reforzará la recogida, con especial atención a la Plaza de los Santos Niños, calle Mayor, Plaza de los Irlandeses, Bedel, Bustamante de la Cámara, Plaza de San Diego y Plaza de Cervantes.

Este operativo contará con dos barredoras de 5 m³, un camión recolector de carga trasera de 9 m³, un camión de caja abierta de 8 m³, cinco carros portacubos y operarios del servicio de limpieza