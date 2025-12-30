San Silvestre 2025 de Alcalá de Henares: fecha, horario, recorrido y cortes de tráfico

La tradicional San Silvestre de Alcalá de Henares volverá a llenar de corredores las calles de la ciudad complutense un año más. Se trata de una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad, que cada año se celebra el 31 de diciembre.

Desde las 10:00 horas de la mañana arrancarán las pruebas para categorías infantiles para que los niños de todas las edades puedan disfrutar de la última carrera del año. Y, a las 11:15 horas, se dará el pistoletazo de salida a la prueba de los adultos que se estima que dura hasta las 13:00 horas.

Una carrera de 10 kilómetros para disfrutar de Alcalá de Henares: fechas y recorrido

La prueba sigue teniendo un recorrido de 10 kilómetros y se caracteriza por tener un perfil muy llano, como es el centro de la ciudad alcalaína. Ello es una característica positiva para aquellos que quieren registrar una buena marca. La salida y meta tendrán lugar nuevamente en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva del Val, donde habrá música y animación para despedir el año por todo lo alto.

Además, la San Silvestre Complutense contará con diferentes pruebas por categorías, que van desde benjamín, alevín, infantil, promesas y veteranos, con distancias que oscilan desde los 1.100 metros hasta los 10 kilómetros. "Una cita deportiva que cada año llena nuestras calles de alegría, convivencia y deporte, con corredores y familias de todas las edades", como ya resumió Dolores López, concejala de Deportes, en su presentación el pasado 10 de diciembre.

Los horarios, por categorías, serán los siguientes:

Benjamín (8-9 años): 1.100 m – 10:30 horas.

Alevín (10-11 años): 1.600 m – 10:15 horas.

Infantil (12-13 años): 1.600 m – 10:00 horas.

Promesas (14-19), Absolutos (20-49) y Veteranos (50+): 10 km – 11:15 horas.

Mientras que el recorrido de la carrera para adultos será el siguiente:

Recorrido San Silvestre de Alcalá de Henares 2025 / San Silvestre Alcalá de Henares 2025

Polideportivo Val - Avenida Virgen del Val - c/ salamanca - Avda. Lope de Figueroa - Rotonda casa de la Juventud - Camino del Caz - calle Fernán Falcón - Glorieta Aguadores - Paseo Aguadores - ronda del Henares - ronda Fiscal - paseo Pastrana - plaza Puerta del Vado - paseo de los Curas - c/ Damas - c/ Tercia - plaza Santos Niños - c/ Cardenal Cisneros - c/ Almazán - c/ Andrés Saborit - Avda. Reyes Católicos - c/ Demetrio Ducar - Avda. de Madrid - Puerta de Madrid . c/ Cardenal Sandoval y Rojas - plaza palacio - plaza de las Bernardas - c/ Santiago c/ Tinte - c/ Libreros - c/ Beatas - plaza de San Diego - c/ Bustamente Cámara - plaza Cervantes - puerta Ayuntamiento - c/ Mayor - plaza Santos Niños - c/ Escritorios - c/ Santa Úrsula - c/ Colegios - glorieta Aguadores - c/ Ginger de los Ríos - c/ Ronda Ancha - Avda. Juan de Austria - Avda. Lope de Figueroa - c/ Santander - c/ Zaragoza - c/ Valladolid - Avda. Castilla - c/ Salamanca - Avda. Virgen del Val - polideportivo Val - pistas de atletismo.

Medidas especiales de estacionamiento y circulación en Alcalá de Henares con motivo de la San Silvestre

La Policía Local de Alcalá de Henares pondrá en marcha un Dispositivo Especial de Movilidad y Accesibilidad que provocará importantes restricciones de tráfico y estacionamiento en buena parte de la ciudad complutense; principalmente en el Distrito Centro y el Distrito V.

Los preparativos de la carrera comienzan hoy 30 de diciembre, con el plan de desalojo de los vehículos en las vías por las que transcurra la San Silvestre. Por ello, se debe evitar el estacionamiento de los vehículos hasta el miércoles 31 de diciembre a las 13:00 en las calles:

Avenida del Val (lado de Ciudad Deportiva): prohibición de estacionamiento desde Pza. Juventud hasta la calle Salamanca

(lado de Ciudad Deportiva): prohibición de estacionamiento desde Pza. Juventud hasta la calle Salamanca Calle Santiago (reservado Teatro Salón Cervantes): prohibición de estacionamiento

Mientras que durante la carrera habrá restricciones de tráfico, e incluso una hora antes de su inicio. Por todo ello se recomienda evitar la circulación el miércoles 31 de diciembre, desde las 10:00 horas.