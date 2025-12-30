Ya está abierto el nuevo aparcamiento público de Alcalá de Henares: es gratuito y tiene 350 plazas

La falta de aparcamiento ha sido durante años uno de los principales problemas del barrio del Pilar (Distrito II), concretamente en Nuestra Señora de Belén, en Alcalá de Henares. Desde hoy martes 30 de diciembre, esa situación empezará a aliviarse con la apertura del nuevo aparcamiento público en la Avenida de los Reyes Católicos, un espacio reclamado por los vecinos que cuenta con 350 nuevas plazas de estacionamiento.

El parking público ha sido inaugurado por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y con este acto se ha puesto fin a un proyecto que ha atravesado distintas fases desde que comenzaron las obras el pasado mes de abril. El nuevo aparcamiento ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros, financiados íntegramente con fondos municipales dentro del plan "Alcalá Mejora sus barrios".

Durante la inauguración, la alcaldesa destacó el valor simbólico de esta obra, al tratarse de una de las primeras reivindicaciones vecinales que conoció de primera mano en marzo de 2019. “Este proyecto tiene para mí un significado especial”, señaló, recordando que su ejecución no ha sido sencilla, pero que el resultado responde a una demanda histórica del barrio.

El parking responde a una demanda vecinal

La actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana, que está llevando inversiones a distintos barrios de la ciudad. En este sentido, la alcaldesa defendió que, aunque las obras generan molestias temporales, “son las molestias de que las cosas se están haciendo después de muchos años de espera”. De hecho, en este mismo barrio se están llevando a cabo obras en el CEIP Santos Niños, cercano al aparcamiento.

El nuevo aparcamiento público de Alcalá de Henates ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Al acto asistieron también el segundo teniente de alcalde y presidente del Distrito II, Víctor Acosta, la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Cristina Alcañiz, así como otros miembros del equipo de Gobierno, representantes vecinales, técnicos municipales y agentes de la Policía Local.

La alcaldesa puso también en valor que las obras se hayan completado antes del plazo previsto y respetando el entorno. De hecho, el aparcamiento ocupa un espacio que se encontraba anteriormente degradado: “Donde antes había suciedad, ocupación e inseguridad, hoy hay un equipamiento público útil y seguro”, afirmó Piquet.

El reconocimiento a sus vecinos

Uno de los momentos más significativos del acto fue el reconocimiento a los vecinos del barrio, cuya constancia ha sido clave para sacar adelante el proyecto. En el nuevo aparcamiento se ha instalado una placa en agradecimiento a su implicación, un gesto que simboliza el papel activo del vecindario en la mejora del entorno urbano.

Placa instalada en el nuevo aparcamiento en en agradecimiento a la implicación de los vecinos / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La alcaldesa enmarcó esta actuación dentro de “la mayor regeneración urbana de Alcalá de las últimas décadas”, con inversiones que están llegando a todos los barrios.