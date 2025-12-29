La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares adelanta el fin de año con las preuvas solidarias: fecha y horario

La Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares acogerá este martes, 30 de diciembre, una jornada festiva y de apoyo con motivo de las preuvas solidarias. Además, por la mañana tendrán lugar las preuvas infantiles, con diferentes actividades dirigidas hacia los más pequeños.

Esta iniciativa ya se ha convertido en una cita ineludible en la agenda navideña de Alcalá, que permitirá adelantar simbólicamente la despedida del año con el objetivo de recaudar fondos para personas y colectivos que más lo necesitan.

Preuvas solidarias 2022, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha explicado que "nuestra ciudad termina el año de la mejor manera posible, con actividades y programación para niños por la mañana, con sus propias preuvas que ya son toda una tradición, mientras que la tarde se alarga este año con la mejor música y nuestras preuvas solidarias. Que nadie se quede en casa".

Horario y actividades de las preuvas solidarias 2025

El plato fuerte de la jornada llegará por la noche, cuando a partir de las 18:30 horas en el escenario de la Plaza de Cervantes ofrecerá una completa programación musical con actuaciones de DJs del Campus FP como DJ Alex Bellot, o DJ Demon. Como colofón, el conocido locutor y DJ de LOS40, Óscar Martínez, animará al público desde las 22:00 horas.

A las 21:50 horas tendrá lugar además la entrega de cheques solidarios por parte de las Peñas Festivas de Alcalá a diferentes asociaciones. Las campanadas y la pre-despedida del año se celebrarán a las 24:00 horas.

Cartel Preuvas 2025, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, desde las 20:00 horas, los asistentes podrán adquirir las tradicionales chuches-uvas solidarias en distintos puntos de la plaza. La actividad está organizada por las Peñas Festivas de la Ciudad en colaboración con SER Henares, reforzando el carácter benéfico y participativo del evento.

Un objetivo solidario con dos historias de superación

Este año todo lo recaudado irá destinado a ayudar a dos jóvenes de Alcalá de Henares: Claudia y Leo, cuyas historias han sido elegidas por votación entre las peñas de la ciudad.

Claudia es una niña que convive con dos enfermedades raras, el síndrome de Angelman y el síndrome de Lennox-Gastaut. Actualmente, Claudia es la única niña de la que se tiene constancia que conviva con ambas patologías, lo que hace imprescindible un elevado número de terapias especializadas que su familia necesita seguir pagando.

Por otro lado, Leo es un niño de cuatro años, nacido con 26 semanas de gestación. El parto prematuro es una de las causas más frecuentes de parálisis cerebral, cuya variabilidad es muy amplia, lo que obliga a un seguimiento multidisciplinar, adaptado a cada caso.

Celebración de las preuvas infantiles

Por otro lado, la jornada comenzará por la mañana con actividades dirigidas a los más pequeños. A las 11:00 horas se celebrará una chocolatada solidaria, organizada por las peñas El Golpe, Los Presidiarios, El Pito y Los Grillaos, en la que se podrá disfrutar de chocolate caliente con churros y bizcocho por un donativo de 2,50 euros. La recaudación irá destinada íntegramente a la iniciativa "Entre Silencios con Claudia".

A partir de las 11:15 horas tendrá lugar una animación infantil y, a las 12:00 horas, se celebrarán las preuvas navideñas infantiles, con reparto de chuches a modo de uvas para que niños y niñas puedan participar en esta tradición de una forma lúdica y adaptada a su edad.