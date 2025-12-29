El Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá gana el VIII Concurso de Belenes sanitarios

El Hospital público Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha ganado el VIII concurso de Belenes en entornos sanitarios de la Comunidad de Madrid. La composición premiada ha sido presentada por el Servicio de Lencería, cuyo personal se esfuerza día a día por garantizar que pacientes y profesionales dispongan de pijamas y batas en perfectas condiciones.

Belén sanitario Hospital Príncipe de Asturias / Ayuntamiento Comunidad de Madrid

Una composición en la que destaca su ejecución y originalidad

La creación triunfadora, que ha destacado por su calidad en la ejecución y originalidad, está realizada con bobinas de hilo, botones, tela y goma e incluye una recreación de máquinas de coser, material de lavandería, carros y cestos de ropa, con los propios profesionales presentes junto a los Reyes Magos.

Belén sanitario Hospital Príncipe de Asturias / Ayuntamiento Comunidad de Madrid

En la categoría de centros de salud de Atención Primaria, SUMMA 112 Y Servicios Centrales, se han alzado con la victoria los integrantes de los dispositivos de Formación y Catástrofes del Servicio regional de Urgencia Médica. Su Belén, que utiliza, entre otros, materiales reciclados, incluye la llegada al pesebre de Sus Majestades de Oriente en un helicóptero medicalizado.

Trofeo Misterio Salud Madrid

Ambos ganadores recibirán el trofeo Misterio Salud Madrid, un trabajo de forja y madera realizado por los pacientes de Salud Mental del Hospital público José Germain, durante su terapia en los talleres que este dispositivo tiene en el municipio de Leganés.

El galardón muestra a San José, la Virgen y el Niño Jesús con la estrella del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de fondo, que emula a la de Belén, sobre una peana que representa la cruz de la sanidad pública madrileña.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reconoce la labor desinteresada de profesionales de todo tipo, sanitarios o no, voluntarios y usuarios para llevar la magia navideña a los centros asistenciales y de gestión.

Otras menciones especiales en el concurso

El jurado, presidido por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha hecho dos menciones especiales. La primera, a 13 Rue del Pesebre, propuesta presentada por el Servicio de Pediatría del Hospital público Puerta del Hiero Majadahonda y que recrea, con muñecos, el Nacimiento del Niño Jesús en un edificio similar al de los cómics del mítico historietista Francisco Ibáñez.

Pesebre Rue del 13, Hospital de Puerta del Hierro / Ayuntamiento Comunidad de Madrid

La segunda mención ha sido para PC Bre, obra de los trabajadores del Servicio de Informática del complejo de la Princesa en la capital. Han conseguido que elementos como memorias RAM, placas bases, ratones, cables y fibra óptica, e incluso una CPU se conviertan en la escena que dio origen a la Navidad.