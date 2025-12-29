El ganchillo conecta a jóvenes y mayores de Alcalá de Henares para combatir la soledad no deseada

Los talleres de ganchillo se han convertido en Alcalá de Henares en una nueva herramienta municipal para luchar contra la soledad no deseada y reforzar el tejido social. Bajo la iniciativa "Tejiendo Lazos", los vecinos de diferentes generaciones de la ciudad complutense se reúnen en espacios públicos no solo para disfrutar mientras tejen para crear entre todos toldos de sombra, sino pasar tiempo de calidad y de charla.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se desarrolla desde el pasado mes de octubre en barios centros municipales, principalmente en Centros de Mayores y está abierto a la participación de personas de todas las edades. A través de sesiones periódicas, los participantes aprenden y practican ganchillo mientras comparten tiempo, conversación y experiencias, favoreciendo así la convivencia y el contacto social.

Todo ello con el objetivo de combatir la soledad no deseada, un fenómeno que afecta especialmente a las personas mayores. En Alcalá de Henares, más del 22% de la población supera los 60 años, un dato que pone de manifiesto la importancia de iniciativas que involucren a mayores y niños por igual para fomentar la convivencia y el apoyo mutuo.

Un intercambio de conocimientos y experiencias

La idea puede parecer sencilla, pero su impacto va mucho más allá de una aguja y un ovillo de lana. Cada participante trabaja en un cuadrado de 45 por 45 cm siguiendo un patrón común, y, una vez terminados, estos cuadros se unirán para crear toldos decorativos en distintos rincones de Alcalá, convirtiendo el producto final en un símbolo visible del trabajo colaborativo.

Uno de los ejes principales del proyecto es su carácter intergeneracional. Las personas mayores transmiten conocimientos y técnicas tradicionales del ganchillo, mientras que los participantes más jóvenes aportan dinamismo a las sesiones. Este intercambio favorece el aprendizaje mutuo y contribuye a romper estereotipos asociados a la edad, además de reforzar el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

El proyecto Tejiendo Lazos cuenta con la colaboración de CaixaBank y la Asociación Mujeres de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La iniciativa se desarrolla con la colaboración de entidades como CaixaBank y la Asociación Mujeres de Alcalá, lo que ha permitido extender su alcance y consolidarla como un proyecto estable en la programación del municipio. A ellas también se ha unido el grupo de Tejedoras Tejealcalá. Además, las personas interesadas en participar pueden obtener información y unirse a la actividad a través de la Bolsa de Voluntariado o las asociaciones locales implicadas.

Desde el consistorio se destaca que "Tejiendo Lazos" forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover el envejecimiento activo y la participación social. Además, se subraya que el proyecto no solo tiene un impacto en las personas mayores, sino que también ofrece a jóvenes y niños la oportunidad de implicarse en actividades comunitarias y de voluntariado.