JULIO Y AGOSTO
El solidario programa que se realiza cada verano en Alcalá de Henares: acogen niños saharauis durante unas semanas
El Ayuntamiento de Alcalá y la Asociación de Amigos del pueblo saharaui ponen en marcha un año más el programa "Vacaciones en Paz"
El Programa Vacaciones en Paz vuelve a demostrar, un año más, la solidaridad internacional de Alcalá de Henares, donde se desarrolla de forma ininterrumpida desde 2003 gracias al respaldo del ayuntamiento y al trabajo constante de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá.
Una iniciativa ya consolidada en la ciudad complutense que cada verano permite a niños y niñas saharauis dejar atrás, durante unas semanas, las duras condiciones de los campamentos de refugiados.
Tal y como ha explicado la concejala de Participación, Esther de Andrés, se trata de un programa con un marcado carácter humanitario y de sensibilización, coordinado por las asociaciones saharauis junto a las Delegaciones del Frente Polisario en España y el Ministerio de Juventud y Deporte de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El objetivo no es otro que mejorar la calidad de vida de los niños
El objetivo es doble: por un lado mejorar la calidad de vida de los menores y, por otro, concienciar a la sociedad sobre la realidad que vive el pueblo saharaui.
Durante los meses de julio y agosto, niños y niñas de entre 8 y 12 años, procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), son acogidos temporalmente por familias alcalaínas.
De esta forma, logran escapar de las extremas temperaturas del desierto, acceden a revisiones médicas, posibles tratamientos especializados y disfrutan de una alimentación equilibrada que cubre necesidades nutricionales difíciles de garantizar en su lugar de origen. Además, la estancia favorece el aprendizaje del castellano y el intercambio cultural.
Desde la organización recuerdan que el proyecto nació como respuesta a las graves carencias sanitarias, alimentarias y climáticas que sufren los menores saharauis, una situación que, pese al paso del tiempo, continúa más de cinco décadas después.
Las familias interesadas en participar en el programa pueden contactar con la asociación a través del correo vacacionesenpazalcala@gmail.com o del teléfono 629 27 58 17, y formar parte de una experiencia solidaria que deja huella tanto en quienes acogen como en quienes son acogidos.
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- Nochebuena trágica en Madrid: un menor y un hombre mueren por arma blanca en Puente de Vallecas y Chamberí
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...
- 5 vinos 'a prueba de cuñados': regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien
- Tercer muerto en una Navidad trágica en Madrid: la Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés
- Madrid estrena barrio: Los Berrocales abre sus calles y parques y recibirá a sus primeros vecinos en 2026