Adiós a los petardos: esta es la ciudad madrileña que ha prohibido los fuegos artificiales en Navidad

Durante la Navidad, en un ambiente festivo, son muchas las personas que utilizan los petardos u otros artefactos de pirotécnicos para celebrar los grandes días. Sin embargo, no en todas las ciudades se pueden tirar, porque pueden suponer un problema para los viandantes o para las mascotas. Para evitar cualquier incidente, hay una ciudad cercana a Madrid en los que están prohibidos y con grandes multas en caso de lanzarlos.

La ciudad de Madrid en la que están prohibidos los petardos y fuegos artificiales

A solo media hora del centro de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha querido recordar la prohibición de lanzar petardos, fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos en la ciudad. El objetivo es no causar molestias a los vecinos y así conseguir una buena convivencia entre las personas que quieren celebrar por todo lo alto estos días y las que prefieren un ambiente tranquilo.

El comunicado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares dice: "Con la finalidad de no causar molestias a las personas y evitar asimismo perturbaciones a los animales domésticos y silvestres en el cumplimiento del artículo 52.b de la Ordenanza Municipal para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el espacio público de Alcalá de Henares".

Para las personas que incumplan esta importante normativa, y lancen petardos en la ciudad, puede haber grandes multas económicas. Las infracciones serán sancionadas económicamente con multas de hasta 750 euros, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de los hechos.

Alcalá de Henares prohíbe que se lancen petardos u otros artefactos pirotécnicos / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares esperan una respuesta positiva de los vecinos y la colaboración de toda la ciudadanía. Así se logrará que las fiestas de Navidad transcurran de una manera apacible.

¿Por qué son malos los petardos y fuegos artificiales durante las fiestas de Navidad?

Aunque pueda parecer un momento divertido y bonito, lo cierto es que no se debe lanzar petardos por motivos de salud, y seguridad respeto. Hay que tener claro que, aparte de que pueden ser incómodos, son un artefacto peligroso para las personas que no sepan utilizarlos.

Los petardos pueden causar quemaduras, heridas en manos, ojos u oídos, especialmente en niños y adolescentes. Además, al lanzarlos en casa y con el resto de decoración navideña, puede causar incendios.

Sin embargo, el problema más habitual es de los animales, que sufren mucho con este tipo de celebraciones. Hay que recordar que para las mascotas u otras especies silvestres, el ruido de los petardos es muy fuerte para ellos y supone un momento de estrés que puede terminar huyendo de casa, desorientarse, además de otros problemas de salud.