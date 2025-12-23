Así es el plan de limpieza especial por Navidad en Alcalá de Henares: 20 contenedores más, camiones, más operarios...

Con motivo del incremento de la actividad social, comercial y festiva propia de la Navidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha diseñado y puesto en marcha un Plan Especial de Limpieza y Recogida de Residuos, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la ciudad en condiciones óptimas, incluso en los días de mayor afluencia y generación de residuos.

Refuerzo de contenedores y papeleras en el centro histórico

Durante el periodo navideño se llevará a cabo un refuerzo preventivo de la infraestructura de recogida, con la instalación de 20 contenedores adicionales de 800 litros de capacidad, que se distribuirán en las calles Cerrajeros, Ramón y Cajal, plaza de Cervantes y en las vías perpendiculares a la calle Mayor.

De forma complementaria, se incorporarán 20 cubos-papelera de 80 litros para aliviar la carga de las papeleras fijas existentes, facilitando a la ciudadanía puntos de vertido más cercanos y accesibles.

Dispositivo especial los días 24 y 31 de diciembre

Los días 24 y 31 de diciembre, coincidiendo con una elevada concentración de personas en el recinto histórico entre las 12:00 horas y las 20:00 horas, se activará un dispositivo especial de limpieza, que se sumará al servicio habitual de sábados, domingos y festivos, tanto en turno de mañana como de tarde.

Durante toda la jornada se reforzará la recogida en todo el Casco Histórico, con especial atención a la plaza de los Santos Niños, calle Mayor, plaza de los Irlandeses, Bedel, Bustamante de la Cámara, plaza de San Diego y plaza de Cervantes.

A partir de las 19:00 horas, un dispositivo con medios mecánicos -barredoras, sopladoras y personal de apoyo-, iniciará las labores intensivas, comenzando en plaza de Cervantes y continuando a las 20:00 horas en las calles Cerrajeros y Ramón y Cajal, con el objetivo de dejar toda la zona limpia antes del inicio de la noche.

El operativo contará con:

2 barredoras de 5 m³

1 camión recolector de carga trasera de 9 m³

1 camión de caja abierta de 8 m³

5 carros portacubos

Operarios del servicio de limpieza

Dispositivo especial por las Preuvas del día 30

El día 30 de diciembre, con motivo de la celebración de las Preuvas, se pondrá en marcha un dispositivo específico en la plaza de Cervantes. Desde las 11:15 horas y hasta la finalización de las actividades, se reforzará la limpieza coincidiendo con la concentración de público.

Un trabajador encargado de la limpieza viaria de la ciudad / J. L. Martín

Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, se desplegará un dispositivo destinado a la retirada progresiva de residuos, acompañado de un refuerzo de contenedores en la zona. Desde el ayuntamiento se solicita la colaboración ciudadana para que cada persona deposite correctamente sus residuos y el espacio público quede en las mejores condiciones posibles.

Para este refuerzo se contará con:

1 camión de caja abierta de 8 m³

3 carros portacubos

Operarios del servicio

Dispositivo especial San Silvestre-31 de diciembre

Asimismo, el día 31 a partir de las 6:00 horas, se realizará una limpieza intensiva de la zona con el fin de garantizar el correcto desarrollo de la San Silvestre. Este dispositivo incluirá:

2 barredoras de 5 m³

1 baldeadora de 2 m³

1 camión recolector de carga trasera de 9 m³

1 camión de caja abierta de 8 m³

3 carros portacubos

Operarios del servicio

A partir de las 19:00 horas, se desplegará un dispositivo destinado a la retirada progresiva de residuos a fin de que las calles estén despejadas Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración ciudadana para que cada persona deposite correctamente sus residuos y el espacio público quede en las mejores condiciones posibles.

Para este refuerzo se contará con:

2 barredoras de 5 m³

1 camión recolector de carga trasera de 9 m³

1 camión de caja abierta de 8 m³

5 carros portacubos

Operarios del servicio

Limpieza tras la Cabalgata de Reyes

Con motivo de la Cabalgata de Reyes, el próximo 5 de enero, se desarrollará una limpieza intensiva a lo largo de todo el recorrido, desde el inicio hasta la finalización del desfile.

El dispositivo estará compuesto por:

2 barredoras de 5 m³

2 barredoras de 2 m³

1 camión recolector de carga trasera de 9 m³

1 camión de caja abierta de 8 m³

1 baldeadora de 8 m³

4 carros portacubos

Operarios del servicio

Recogida de residuos: recordatorio importante para los vecinos de Alcalá de Henares

Como es habitual, los días 24 y 31 de diciembre no se realizará la recogida de residuos. Desde el ayuntamiento ruegan a la colaboración ciudadana para que no se depositen basuras en los contenedores durante estas fechas, así como la correcta separación y el depósito de los residuos en el interior de los contenedores correspondientes.

No obstante, las mañanas del 25 de diciembre y del 1 de enero, además de los 60 operarios que trabajan en fines de semana y festivos, se desplegará un dispositivo especial para atender los puntos más necesarios de la ciudad.

Con todas estas medidas desde el consistorio complutense esperan que la ciudad cervantina logre estar limpia incluso en estas fechas tan señaladas en las que la actividad por las calles se multiplica.