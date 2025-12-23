La cesta de Navidad más cara está en Alcalá: jamón 5J, vinos Vega-Sicilia y Moët & Chandon

Durante la época navideña, hay muchas tradiciones que nos acompañan, como los típicos roscones de Reyes o ir a patinar a nuestra pista de hielo favorita. Ya sea recibida, como un regalo de tu empresa, o enviadas, un buen detalle que quieres tener con alguien de tu círculo, una cesta de Navidad siempre es una apuesta segura para estos días. En función de lo que quieras gastar, hay muchas opciones diferentes, pero en Alcalá de Henares tienes una de las más caras de España.

Una cesta de Navidad no tiene un precio fijo. Su coste varía en función de la cantidad de productos que quieras incluir, la calidad o marca de estos, los materiales de la cesta en sí y el transporte. Si estás dispuesto a tirar la casa por la ventana y regalar lo mejor de lo mejor a tus seres queridos, esto es todo lo que lleva y el precio de la opción más cara del mercado.

Así es la cesta de Navidad más cara que puedes encontrar en Alcalá de Henares

Sierra de Padelma es una tienda online en la que puedes encontrar más de 100 referencias en cestas y cajas navideñas llenas de productos de calidad. Buscando las opciones que puedes disfrutar en Alcalá de Henares, tienes la cesta de Navidad más cara del negocio, que recibe el nombre de "Baúl de oro".

En el "Baúl de oro" puedes encontrar las primeras marcas de productos típicos que seguro no van a faltar en tu mesa. Con un precio de 1.781 euros, tienes jamón ibérico de bellota 100 % Jabugo 5J, paleta de bellota 5J de Sánchez Romero Carvajal, queso Boffard reserva y embutidos Izquierdo, para introducir tu cena de Nochebuena y Nochevieja.

Pero no solo te llegarán embutidos a Alcalá de Henares si te decantas por esta cesta de Navidad. Para la sobremesa puedes abrir un whisky Tomatín, ron Barceló, ginebra Brockman’s, brandy Cardenal Mendoza, Moët & Chandon o vinos Vega-Sicilia y Pago de Carraovejas. La nota dulce llega con los turrones 1880 u otros dulces artesanos, opciones para todos los gustos.

¿Y la cesta de Navidad más barata de Alcalá de Henares?

Lo cierto es que la horquilla de precios que puede tener una cesta de Navidad que puedes encontrar en Alcalá de Henares es muy amplia. De los 1.781 euros de la más cara, puedes encontrar la más barata por solo 14,95.

Con la "Caja 501" de Sierra de Padelma puedes tener un bonito detalle con alguien estas fechas, sin dejarte todos los ahorros. Incluye vinos tintos Las Camelias, dulces tradicionales como turrón Doña Jimena o golosinas Haribo.

Para la entrega en Alcalá de Henares, puedes encargar tu cesta desde el 6 de octubre, con un plazo de 48 horas para su llegada. En sus cestas de Navidad puedes encontrar productos típicos de la ciudad complutense como la costrada, almendras garrapiñadas, rosquillas o tejas. Además, entregan en todos los barrios y polígonos de la localidad.