Don Chepudo vuelve a repartir suerte en Alcalá de Henares: tercer premio de la Lotería de Navidad

Don Chepudo lo ha vuelto a hacer. Ya repartió en 2023 el Gordo de la Lotería de Navidad, en 2024 un cuarto premio… y en este 22 de diciembre ha repartido el tercer premio gracias al 90.693.

La administración ubicada en Alcalá de Henares a esta hora no sabe cuántos décimos ha vendido, pero la felicidad es “absoluta” para Valentín, dueño de la administración ubicada en la calle José María Pereda, número 5, en el barrio del Ensanche.

Un local que está tocado por una varita y que tiene una curiosa tradición: todos los clientes pasan el décimo comprado por la chepa de un elfo colocado en la esquina del local. “No sé cómo agradecérselo a nuestro chepudo. Lo compré por decoración pero la realidad es que reparte mucha fortuna. Los vecinos le dan besos, se hacen fotos con él, le ponen caramelos...”, confiesa entre risas Valentín.

Hasta ahora ningún afortunado se ha pasado todavía por Don Chepudo, pero “irán llegando, ahora la gente está celebrando y aquí estamos a disposición de ellos”, explica el dueño, que incluso se atreve a lanzar un mensaje para el sorteo del 6 de enero conocido como El Niño, “toca seguro, lo vamos a volver a hacer”.

Ocho años repartiendo suerte en la ciudad complutense... ¡y fuera de ella!

Valentín decidió hacerse con la administración hace ocho años, y desde entonces ha repartido millones de euros en Alcalá de Henares. Es tal la fama que ha adquirido Don Chepudo que incluso acuden personas que no viven en Madrid a comprar décimos, "hace poco repartimos un gran premio y lo recogieron personas de Cantabria. Nos conocen mucho y también fuera de Madrid. Nuestro elfo de la suerte se está expandiendo, y no es para menos", afirma.

"Es un trabajo que me llena mucho, ves la felicidad e ilusión de la gente y te contagia también. El 22 de diciembre es el día más feliz del año, lo vivo muy intensamente", concluye emocionado.

Hace unas semanas Valentín nos adelantaba el resultado de este 22 de diciembre: "Vuelve a tocar aquí seguro", confesaba... y no le faltaba razón. Bravo.