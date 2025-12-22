¿Hasta cuándo se pueden cobrar los décimos premiados de la Lotería de Navidad 2025?

El 22 de diciembre, día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, está a la vuelta de la esquina. Cada año, tras su celebración, miles de agraciados se hacen la misma pregunta: dónde debo acudir para poder cobrar mis premios. Aunque el funcionamiento es sencillo, tiene sus trucos y por eso aquí tienes toda la información actualizada para la edición de este año.

¿Cuándo caduca el premio?

Si bien lo habitual es cobrar el premio el mismo día que se ha recibido, hay excepciones que pueden hacer que no tengas la opción de cobrar ese dinero con tanta rapidez. No pasa nada. El derecho a cobrar los premios de la Lotería de Navidad tienen un plazo amplio: tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Eso significa que, si el sorteo se celebra el 22 de diciembre de 2025, tendrás hasta finales de marzo de 2026 para reclamar. Pasado ese plazo, el premio caduca y pierdes el derecho a cobrarlo. Es importante guardar el décimo premiado —o su resguardo si fuese online— en buen estado, y presentarlo dentro del plazo.

Cobro de premios inferiores a 2.000 €

Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los premios menores a 2.000 euros por décimo o resguardo se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, una vez se haya validado todo el proceso del sorteo.

Estos pagos se suelen realizar en el momento y no requieren de trámites adicionales. En este caso, el premio pude cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum, una opción que sigue disponible y se ha popularizado en los últimos años.

Si el décimo se comparte, hay que identificar a todos los participantes a la hora de cobrar dichos premios. Sin duda es la opción más rápida y cómoda para premios modestos. Por ejemplo, en Alcalá de Henares puedes cobrar este tipo de premio en los 32 puntos de venta de la ciudad.

Cobro de premios superiores a los 2.000 €

En el caso de premios grandes —Gordo, segundo, tercer premio, o si tienes varios décimos— el cobro deberá realizarse en las dos entidades financieras autorizadas según el SELAE: BBVA y CaixaBank. Para estos premios, el banco realiza la identificación del ganador en sus sucursales y aplica la retención fiscal correspondiente.

Ambas entidades actúan como colaboradores oficiales de SELAE y cuentan con oficinas distribuidas por toda España, lo que garantiza que la mayoría de ganadores puedan gestionar el trámite de forma cómoda. Es importante recordar que los premios están sujetos a una retención fiscal del 20% a partir de los primeros 40.000 euros exentos.

¿Y si he comprado el décimo online?

Si has adquirido tu décimo a través de la web oficial de Loterías, el proceso es distinto:

Los premios menores se acreditan directamente en tu cuenta virtual —la que usas para jugar—.

—la que usas para jugar—. Los premios mayores —superiores a 2.000 €— se ingresan mediante transferencia bancaria a la cuenta que tú hayas registrado en tu perfil.

En ambos casos, no necesitas acudir físicamente a ninguna administración, pero sí guardar los correos de confirmación y el resguardo digital.

Documentos necesarios para cobrar el premio

Aunque pueda parecer evidente, hay que presentar ciertos documentos de manera obligatoria para poder hacer efectiva la transferencia del dinero del premio:

El décimo premiado o resguardo en buen estado

o resguardo en buen estado Tu DNI o documento oficial de identidad

o documento oficial de identidad En caso de décimo compartido o participación colectiva: un documento que acredite qué parte del premio te corresponde

En premios grandes: la cuenta bancaria donde se ingresará el importe neto

¿Y si el décimo o resguardo esta deteriorado?

En el caso de que bien el décimo, o resguardo, sufra algún deterioro, el cliente debe personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario "Solicitud de pago de premios", firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autentificación.