22 DE DICIEMBRE

Varias terminaciones agotadas en toda España a varios días de la Lotería de Navidad: estos son los números que ya no se pueden comprar

La ilusión rebosa, al igual que las colas en las administraciones de lotería con más fama del país

Cola en Don Chepudo a 18 de diciembre

Cola en Don Chepudo a 18 de diciembre / Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Los niños del Colegio de San Ildefonso ya calientan la voz. Y eso solo significa una cosa: ¡La Lotería de Navidad ya está aquí! A las 9 de la mañana de este lunes 22 de diciembre todos volveremos a tener esa mínima esperanza, ¿por qué no? Aunque no es tarea sencilla. Algunos estudios afirman que la probabilidad de que toque el Gordo es del 0,001 % y que tu décimo sea premiado un 15 %. Pero, como se suele decir, las estadísticas están para cambiarlas.

A raíz de la lotería, que es una de las tradiciones navideñas del país, han surgido otras muchas, y entre ellas está la de confiar especialmente en algunas administraciones de lotería en concreto, sobre todo porque ya han repetido premios en el pasado o de forma continuada. Es este el caso de 'Don Chepudo', local ubicado en Alcalá de Henares, que en 2023 repartió el primer premio (además de muchos otros).

Su dueño, Valentín, adquirió la administración hace ocho años, y junto a ella compró un pequeño duende que tiene colocado en una esquina y por cuya chepa todos los clientes pasan el décimo comprado. Así es la curiosa tradición de la chepa más afortunada de la ciudad complutense. Y, ojo, porque da resultado.

Valentín y su duende nos dan las claves para que nos toque el Gordo en esta lotería de Navidad

Valentín y su duende nos dan las claves para que nos toque el Gordo en esta lotería de Navidad

Juan Luis Martín / Raquel Serrano

El 5 y el 7, terminaciones agotadas en toda España

En nuestro país hay mucha tradición lotera. Es innegable. Se lleva celebrando desde 1812... y lo que queda. Y el mundo de los décimos y los números es un mundo aparte. Algunos tienen número preferido, otros arriesgan por fechas emotivas en lo personal, otros se decantan por el código postal de su ciudad y, otros, simplemente apuestan su suerte a la propia elección del lotero.

Pero a escasos días de que el sorteo se celebre, como nos asegura Valentín, el dueño de 'Don Chepudo', "están agotados en toda España los décimos que acaban en 5 y 7. Son siempre los más vendidos, son números bonitos, que a la gente le gustan".

Y el lotero admite que ya "me cuesta dormir un poco. La ilusión, como cada año, está por las nubes". Además, confiesa que ha vuelto a registrar un récord en ventas en este 2025.

Este es el número que ha comprado todo el barrio de El Ensanche

Es el secreto mejor guardado de este barrio de Alcalá de Henares. Desde la administración se han encargado de que 'todos' los vecinos lo tengan. "Ay como toque...", declara entre risas e ilusión Valentín.

Se trata del décimo 12601. Desde 'Don Chepudo' han vendido más de 1.500 décimos con este número.

¿Tocará? La esperanza es lo último que se pierde, y en Alcalá no la pierden ni un solo segundo.

