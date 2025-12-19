El puente de Daganzo de Alcalá de Henares reabrirá al tráfico el próximo martes: aceras de más de tres metros de ancho

Adif pondrá en servicio este martes, día 23, el nuevo paso superior de la calle Luis Astrana Marín (más conocido como puente de Daganzo) de Alcalá de Henares, una estructura que refuerza la integración del ferrocarril en la ciudad, mejorando la conexión de esta calle a ambos lados de las vías, dado que, además de canalizar la calzada para vehículos, incorporará una acera para peatones, que actualmente se ultima y se pondrá en servicio en una segunda fase.

El nuevo paso superior es una estructura de 33,8 metros de longitud que sobrevuela las cuatro vías que la línea ferroviaria tiene a su paso por este punto de la ciudad. Para ello, uno de sus dos vanos cuenta con una longitud de 25 metros. El segundo vano, de 8 metros, está diseñado para mejorar la permeabilidad transversal, esto es, el paso de viandantes bajo la estructura, y facilitar también la conexión entre sus dos márgenes.

La nueva estructura cuenta como novedad con una acera, de 3,4 metros de ancho, en su lado norte, que la convierte en accesible también a peatones, además de para vehículos, que disponen de una carretera de dos carriles- de 3,5 metros. Además, contará con barreras antivandálicas y de contención.

Con la construcción del nuevo paso Adif ha superado un hito técnico y de organización por la envergadura de la estructura, que ha requerido el empleo de equipos de grandes dimensiones; por el punto en el que se ubica, en el centro de la localidad, y porque los trabajos se han compatibilizado con el servicio ferroviario, programando gran parte de los mismos en horario nocturno.

Cabe recordar que, según Adif, estas obras estarían acabadas en agosto y, como ya avanzamos desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, iban a finalizar a finales de año. Así ha sido.

Doble objetivo: también impulsa el transporte de mercancías en tren

La actuación tiene además un doble objetivo. Además de optimizar la movilidad rodada y peatonal en Alcalá de Henares y la integración del ferrocarril y la ciudad, también contribuye a impulsar el transporte de mercancías en ferrocarril.

El nuevo paso superior es una estructura de 33,8 metros / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La renovación del paso forma parte de los trabajos que Adif realiza para adaptar el trazado Madrid-Zaragoza de la red ferroviaria convencional a futuras circulaciones de autopista ferroviaria (trenes de mercancías que cargan en sus vagones cajas de camiones). Con una inversión de 265 millones de euros, en este trazado Adif mejora los equipos de señalización, amplía vías de apartado y además amplía el gálibo en 26 túneles y 40 pasos superiores, de éstos últimos quince en la Comunidad de Madrid y, entre ellos, este de Luis de Astrana Marín.

Mientras en paralelo se refuerza Cercanías

Adif suma esta actuación a las que impulsa para reforzar la movilidad de proximidad sostenible en la localidad, como es la remodelación de la estación de Cercanías de la ciudad, actualmente en marcha. También a las que aborda en todo el Corredor del Henares (por el que circulan trenes de las líneas C-2, C-7, C-8 y Civis): recientemente ha completado la renovación del sistema de señalización y gestión de tráfico en todo el corredor, mientras avanza en la licitación la redacción del proyecto de reordenación de vías y andenes de las estaciones de La Garena y Soto del Henares.

Todo ello forma parte de las decenas de actuaciones del Plan de Cercanías de Madrid que Adif actualmente tiene en marcha para aumentar la capacidad y fiabilidad del servicio por toda la red, que comprenden desde las remodelaciones de los ‘hub’ de Cercanías de las estaciones de Chamartín y Atocha hasta la promoción y construcción de nuevas estaciones (Soto del Real, Tres Cantos Norte, Parla Norte, Pinto La Tenería, entre otras), pasando por duplicación de tramos de línea (Pinar de Las Rozas-Las Matas), renovación de otros (como Fuencarral-Tres Cantos o Cercedilla-Cotos), la extensión de la red (hasta Soto del Real o Illescas), o renovación de sistemas claves para la circulación, como los de gestión de tráfico en remoto o la señalización de líneas del norte y noreste.