La Universidad de Alcalá inaugura su campus en Torrejón de Ardoz: "Se cumple un sueño histórico de la ciudadanía"

La Universidad de Alcalá ya ha inagurado en acto oficial, su nuevo campus de Torrejón de Ardoz en un evento público. Contó con la participación del alcalde de la ciudad, Alejandro Navarro, y el rector José Vicente Saz. También estuvo presente Mercedes Zarzalejo, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, además de otras personalidades políticas y académicas.

Lo cierto es que el campus lleva inagurado desde el pasado 8 de septiembre, cuando comenzaron las clases en los grados de Enfermería y Fisioterapia. Los dos que se imparten, a día de hoy, en esta nueva sede diseñada para los alumnos.

Presentación nuevo campus UAH en Torrejón / Universidad de Alcalá

Se culminó entonces un proceso que había comenzado el pasado mes de mayo, cuando se firmó el contrato entre la Universidad de Alcalá (UAH) y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por el que este último cedía a la institución académica el edificio en el que se ha ubicado el campus.

La UAH: primera universidad pública con presencia en Torrejón

SI bien las clases comenzaron hace casi cuatro meses, aún no se había producido un gran acto público de presentación como el que tuvo lugar el día de ayer en el salón de actos del campus. "Hoy es un día histórico para la ciudad de Torrejón, por fin tenemos una universidad pública, una de las más prestigiosas de España, la Universidad de Alcalá", subrayó Navarro en su discurso.

José Vicente Saz coincidió en enfatizar que "esta nueva sede materializa el compromiso de la UAH, la primera universidad pública que llega a Torrejón" y destacó también que "se cumple así un sueño histórico de la ciudadanía".

Una torrejonera como maestra de ceremonias

La vicerrectora de Estudiantes, Emprendimientos y Empleabilidad de la UAH, Eva Senra, ejerció como maestra de ceremonias. Lo hizo como torrejonera y como responsable de los trabajos de creación y consolidación del Campus de Torrejón en los últimos meses.

En su intervención, trasladó al alcalde y a la viceconsejera la importancia de que este campus que acaba de nacer crezca y se fortalezca en los próximos años con la dotación de más superficie y edificios.

Asimismo, agradeció al Ayuntamiento la cesión del edificio que ahora ocupa la UAH y a diversas unidades, servicios y dependencias de la universidad el trabajo realizado en pleno verano para que las clases pudieran comenzar en septiembre.

De hecho, el rector entregó públicamente un reconocimiento al decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Gabriel de Arriba; y a las vicedecanas de Enfermería y Fisioterapia, Montserrat García y Beatriz Sánchez, respectivamente, su implicación personal y la de sus equipos para que se pudieran implantar en Torrejón dos grupos de dichas titulaciones.

La primera promoción del campus, protagonistas en el acto

Pero, sin duda, los protagonistas implícitos del acto eran los estudiantes que integran la primera promoción del nuevo Campus Torrejón de la UAH. Especialmente los que, además de alumnos de esta sede, son torrejoneros. Muchos de ellos se han topado por sorpresa con la oportunidad de estudiar, por fin, en un campus situado a cinco minutos andando de su casa.

Alumnos en la presentación del campus de Torrejón / Universidad de Alcalá

"En ningún momento me imaginé que la ciudad en la que llevo viviendo toda mi vida se convertiría en una ciudad universitaria", afirmaba la alumna de enfermería Miriam Teruel en un vídeo que se proyectó durante el acto recogiendo testimonios de algunos de estos jóvenes.

Este nuevo campus está ubicado en unas modernas instalaciones situadas en una parcela municipal de 6.000 metros cuadrados en la avenida de la Constitución 236, junto al paso subterráneo que comunica con el Paseo de la Democracia y muy próximo a la estación de RENFE Cercanías de Soto del Henares. Esto último facilita la movilidad de alumnos que vienen desde otros puntos del Corredor del Henares y la Comunidad de Madrid.