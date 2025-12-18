Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LA GRIPE, DISPARADA

Farmacéuticos y médicos dan las claves para aliviar los síntomas de la gripe y evitar contagios: "Todavía queda lo peor"

La tasa de síndrome gripal actual ya está un 38,64 % por encima del momento máximo de contagios de 2024, y después de Navidad se espera que llegue el peor momento

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

España se encuentra inmersa en plena temporada de gripe y lo peor está todavía por llegar. Así lo aseguran expertos como Estanislao Nistal, doctor en Virología, "el pico de contagios se espera en los próximos días, en plenas vacaciones de navidad".

Ahora bien, ¿por qué este año la situación con la gripe está peor que nunca? El experto explica que "se puede explicar por varios factores:

  • Por un lado, la llegada de la variante K del virus, más contagiosa y resistente a la vacuna, ha provocado un aumento muy rápido y temprano de los contagios.
  • Por otra parte, las bajas temperaturas, las reuniones y aglomeraciones previas a la Navidad han actuado como un caldo de cultivo perfecto para la expansión del virus. Por tanto, podemos esperar una de las temporadas más largas y con más contagios de los últimos años", añade.

La situación es terriblemente preocupante. Los datos hablan por sí solos. Según el último informe semanal del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), durante la semana 50/2025 (del 8 de diciembre al 14 de diciembre de 2025), la tasa de síndrome gripal en AP fue de 195,9 casos/100.000 habitantes, un 17,59 % más que en la semana anterior y un 38,64 % más que en el momento máximo de contagios de la temporada pasada, en la que se alcanzaron los 141,3 casos/100.000 h1. En estos momentos, como indican los expertos, estamos ante una epidemia "de intensidad media", y ya se han superado las cifras máximas de contagios de los últimos tres años.

Los centros sanitarios, al límite del colapso

Dado el elevado número de contagios y la rapidez con la que se están aumentando los casos, los centros están al borde del colapso. Según explica Susana Rodríguez, médico de Atención Primaria, "las urgencias de los hospitales y centros sanitarios ya están desbordadas. Debemos evitar saturar estos servicios y reservarlos para la atención de los casos más graves".

Además, la doctora recuerda que, “por lo general, en personas sanas, los antigripales de acceso libre son suficientes para ayudarnos a aliviar los síntomas y así poder frenar la vía de contagios, como son la tos, los estornudos o los mocos".

14/10/2024 Vacunas contra la gripe, en un centro de salud, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). El pasado 7 de octubre de 2024 se inició en la Comunidad de Madrid la campaña de vacunación de gripe y covid19, adaptada a las nuevas subvariantes Ómicron, y finalizará el 31 de enero de 2025. Ahora se está realizando la vacunación a las personas a partir de 60 años incluidos, personal sanitario y sociosanitario y a partir partir del 31 de octubre, podrán vacunarse el resto de personas incluidas en los grupos de riesgo para gripe. SALUD Alberto Ortega - Europa Press

Vacunas contra la gripe, en un centro de salud de Madrid / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Y en este contexto de elevado número de contagios y saturación de los centros sanitarios, las farmacias se deben convertir en otro de los grandes aliados. Joaquín López, farmacéutico, nos recuerda que "las farmacias somos el punto de atención sanitaria más accesible para la población y desde aquí podemos resolver dudas y ofrecer consejo a los pacientes en función de los síntomas que tengan. En la mayoría de los casos, una buena hidratación, reposo y un antigripal que combine varios principios activos para abordar diferentes síntomas, es suficiente y se pueden evitar muchas visitas al hospital”.

Tratar los síntomas desde su aparición: clave para el alivio y la contención del virus

La doctora Rodríguez explica que la gripe "es un proceso viral y es el propio sistema inmunitario del paciente el que vence al virus. Lo que sí podemos hacer es aliviar sus síntomas para evitar que evolucionen en cuadros más graves y reducir el impacto del proceso infeccioso en nuestra calidad de vida".

Además, destaca que "es importante hacerlo cuanto antes para encontrarnos mejor, pero también porque, normalmente, en esos primeros días de infección es cuando somos más contagiosos. Por tanto, frenar las vías de contagio desde su aparición también es una manera de cuidar a los que nos rodean y evitar contagiarles".

En ese sentido, el farmacéutico Joaquín López recomienda realizar un abordaje completo de los síntomas. “En las farmacias existen medicamentos antigripales sin receta que pueden aliviar varios síntomas, gracias a diferentes combinaciones entre diversos principios activos, como:

  • Paracetamol, que actúa frente al dolor y la fiebre;
  • Dextrometorfano, para calmar la tos seca;
  • Pseudoefedrina, para la congestión nasal;
  • Cafeína, que combate el decaimiento;
  • Clorfenamina, para la secreción nasal y los estornudos;
  • Vitamina C, que ayuda a la reparación de los tejidos”.

En cualquier caso, ante la aparición de síntomas compatibles con gripe o algún otro virus respiratorio, es recomendable consultar con un profesional sanitario para que pueda valorar la situación.

TEMAS

