SUCESO
La Policía Local de Alcalá detiene al presunto autor de un robo de cable durante los controles navideños de la campaña especial
La Policía Local de Alcalá de Henares detuvo al conductor de un vehículo como presunto autor de un robo con fuerza después de que intentara huir de un control
Un nuevo suceso impacta a los vecinos de Alcalá de Henares, tras el ladrón de Espartales que escala fachadas para acceder a las viviendas. La Policía Local de la ciudad ha interceptado un vehículo y a su conductor como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Dieron con él en el marco de la campaña especial de controles preventivos que impulsó la Concejalía de Seguridad. Esta iniciativa busca la máxima tranquilidad durante las fiestas navideñas.
Los cuerpos de seguridad de la ciudad estaban realizando un control de alcohol y drogas en las inmediaciones del Paseo de los Pinos, junto al parque O’Donnell. Ahí fue cuando los agentes dieron con el presunto autor de un robo con fuerza, mientras intentaba huir del control.
Cómo fue la detención del presunto autor de robo con fuerza en Alcalá de Henares
Los agentes de la Policía Local de Alcalá de Henares estaba realizando un servicio de apoyo al equipo de Atestados con vehículo camuflado y uniformados. En ese momento detectaron cómo un turismo, un BMW X3, realizaba un giro prohibido con la clara intención de eludir el control policial. Se trataba del presunto autor del delito robo con fuerza,
Al ver esta maniobra evasiva, los agentes procedieron a interceptar el vehículo y a identificar a su conductor. En ese momento, comprobaron que esta persona contaba con varios antecedentes por delitos de robo con fuerza.
Cuando descubrieron de quien se trataba, prosiguieron con una inspección exhaustiva del interior del vehículo. Ahí localizaron aproximadamente 80 kilos de cable, restos de cobre y numerosas herramientas presuntamente utilizadas para la sustracción de este material. Además, entre los objetos incautados había una cizalla que sirve para cortar para el cable, un juego de guantes, una boquilla de lanza térmica, once boquillas de soldadura grandes, veinticuatro boquillas de soldadura pequeñas y varios adaptadores de conexión, posibles indicios de sus intenciones
La concejala pone en valor la actuación de la Policía Local de Alcalá de Henares
El conductor detenido en Alcalá de Henares fue propuesto como presunto autor de un delito de robo con fuerza, quedando las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial. La concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, ha subrayado que esta actuación “es un ejemplo claro de la eficacia de los controles preventivos que estamos reforzando estas Navidades para proteger a los vecinos y perseguir con firmeza a quienes pretenden delinquir en nuestra ciudad”.
Además, la concejala ha mandado un mensaje claro para los vecinos de la ciudad: “desde este equipo de Gobierno no vamos a mirar hacia otro lado. Alcalá no es un lugar donde se tolere el robo, el vandalismo ni la delincuencia contra el patrimonio público o privado”, y ha añadido que “la presencia policial en la calle, los controles estratégicos y la coordinación operativa están dando resultados”.
La concejala ha recordado que la campaña de controles navideños incluye dispositivos específicos de alcohol y drogas, vigilancia preventiva en zonas comerciales y residenciales, y actuaciones dirigidas a la prevención de robos y delitos contra el patrimonio. “Nuestro compromiso es claro: más seguridad, más prevención y tolerancia cero con quienes ponen en riesgo la convivencia”, ha concluido.
