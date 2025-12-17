Agenda cultural de Alcalá de Henares para esta semana: teatro, cine, música coral y actividades para toda la familia

La agenda cultural de Alcalá de Henares llega esta semana cargada de propuestas para todos los públicos, con teatro, música coral, cine, actividades familiares y una amplia programación navideña repartida por distintos espacios de la ciudad.

Obras en el Teatro Salón de Cervantes en la agenda cultural de Alcalá de Henares

Una de las citas más importantes de la semana tendrá lugar este viernes, a las 20 horas, en el Teatro Salón de Cervantes con la representación de 'Primital Madness' con texto y dirección de la compañía Yllana y Primital Brothers.

Obra 'Primital Madness' / Web Compañía de Teatro Yllana

Mientras, el sábado a la misma hora las tablas del Salón de Cervantes será el escenario de 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', de la compañía Pentación Espectáculos y Nave 10 Matadero, con actuaciones de Ana Torrente o Aura Garrido, entre otros.

Asimismo, el domingo a las 18 horas será el turno para la música con la representación de 'Fantasía sinfónica: cuentos de Navidad', a cargo de Filarmónica Cervantina de las 25 villas.

Conciertos de música coral

Este jueves continúan los conciertos de música coral de Navidad con Juventudes Musicales y su Concierto de Nöel "Voces de Navidad" en la Iglesia de Santa María la Mayor (20:30 h). Además, el Coro Lírica de Ciudad de Alcalá representará "Los sonidos de la Navidad" a las 19:30 h.

El sábado, a las 20 horas, será el turno del Orfeón Complutense y la Orquesta y Coro MusicAlma-Linares en la Catedral Magistral. Además, la Coral Paraninfo de Alcalá realizará su concierto "Camino hacia Belén" (19:45 h) en la Parroquia de San Francisco de Asís. Este ciclo finaliza el domingo con el Coro Cónclave en las Bernardas a las 19:00 h.

Poesía en las Tardes en el Corral

Por otra parte, este miércoles tendrá lugar el Recital Poético 1972 dentro del ciclo de Tardes en el Corral, con el poeta Antonio eMe, acompañado por la música en directo de Rubén Fuentes y Fito Mansilla.

Cuentacuentos y cine en las bibliotecas

Asimismo, las bibliotecas públicas también cuentan con programación. Este miércoles, a las 18 horas, tendrá lugar en la BMP Rafael Alberti el cuentacuentos a cargo de Esmeralda Gurumeta. Mientras, el jueves, la BMP Cardenal Cisneros ofrecerá el cuentacuentos 'Where is Santa?', a cargo de Mamenstoryteller, a la misma hora.

Estas instalaciones acogerán también la película basada en el libro de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle (18 horas) a cargo de la Asociación Odisea Cervantina, dirigida por Jesús M. Sáez.

Música navideña y teatro familiar en Gilitos

Este jueves tendrá lugar también el tradicional concierto de Navidad de la Sección Infantil y Juvenil de la Orquesta Ciudad de Alcalá en Gilitos-Laboratorio de Creación Alcalá. Ya el viernes también en Gilitos tendrá lugar la presentación del documental 'Desnudas' y el posterior coloquio.

Figura del espectáculo '¡Bee! (el rebaño)' / Web Hilando Títeres

El sábado tendrá lugar el 'Miss Menopausia' a las 19 horas. Y dentro del ciclo de teatro familiar, el domingo a las 12 horas tendrá lugar la función de títeres '¡Bee! (El rebaño)' de la compañía Hilando Títeres y Tras la puerta Títeres. La edad recomendada para este espectáculo es a partir de los 3 años y tiene un coste de 3 euros.

Más actividades de Navidad

Además de la agenda cultural, esta semana los vecinos también tendrán muchas citas con la programación navideña. El jueves tendrá lugar el concierto del Grupo Guitarras de la Asociación Sociocultural Eras de San Isidro en el Salón de Actos de Santa María de la Rica.

También habrá una función multidisciplinar de Danza para padres y madres a cargo de la Asociación Cultural Taller de Danza de Alcalá en la Junta Municipal Distrito IV y el concierto de Navidad a cargo de la Rondalla RGA en la Escalera Monumental de las Escolapias. Mientras, el viernes tendrá lugar la entrega de premios del Concurso de Tarjetas Navideñas de la Junta Municipal Distrito IV.

Actividades del sábado 20

Ya el sábado abrirá sus puertas el IV Mercadillo Gastronómico Navideño de la Fundación Antezana, tendrán lugar las visitas teatralizadas Complutum-Challenge-Foro de Complutum, o el Festival Navideño con la colaboración de la Parroquia Santo Tomás de Villanueva en la Plaza el Viento.

Además, se celebrará la entrega de premios del concurso escolar de tarjetas navideñas en la Plaza del Barro, donde también tendrán lugar el concierto del Grupo Pliego de Cordel con temas navideños. Por la tarde, se celebrará la XI Gala Navideña 'Cuento de Navidad', organizada por la Escuela de Danza Pilar Barbacho.

A esas actividades se le suman, la misma tarde del sábado, el concierto de Navidad a cargo de A.M.C. Coro Excisión de la Junta Minicipal del Distrito IV, o la actuación del Coro y Rondalla del Henares en el Convento Religiosas Concepcionistas de Santa Úrsula.

También tendrá lugar la conferencia sobre Lope de Vega titulada 'Un estudiante bailón en la Universidad de Alcalá', a cargo de la Asociación de Danza Histórica Esquivel. Además, el concierto de Nahlax en la Escalera Monumental de las Escolapias, el Belén Viviente del Centro Extremeño, o el X Certamen de Villancicos de la Hermandad del Rocío de Alcalá.

La música continúa también el sábado con la Celtic Chamber Orchestra en el Auditorio Paco de Lucía (18 h) y el Concierto de Villancicos con la Banda de Palio de Juventudes Musicales en la parroquia de San Francisco de Asís.

Talleres del domingo 21

Ya el domingo 21, en el centro cultural La Galatea se celebrarán diferentes actividades como '¡Ya viene Papá Noel!', y los talleres familiares 'El Elfo de la Navidad' o 'El Gnomo Gigante Colgante'.

Además, la Escalera Monumental de las Escolapias acogerá por la mañana el Concierto de Navidad a cargo del Coro Primichi de Mondéjar, y por la tarde, el concierto de Razón y Compás.

Muestra 'Alcalá Expone'

Asimismo, hasta el próximo 18 de enero, se puede disfrutar de 'Alcalá Expone' en Santa María La Rica, la segunda exposición colectiva de este proyecto artístico con casi un centenar de artistas que, en muy poco tiempo, se ha consolidado como un referente de participación cultural de la ciudad.

Los grandes belenes que no te puedes perder

Y por supuesto, tienes la oportunidad de visitar los Belenes de la Asociación Complutense de Belenistas. Por un lado, el Gran Belén Monumental de la Gal, un impresionante montaje de 250 metros cuadrados, en el que destaca una nueva reconstrucción de la ciudad de Belén y la incorporación de una cabalgata de Reyes, realizada con gran detalle.

Gran Belén Tradicional / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, se inaugura por primera vez un Belén napolitano totalmente artesanal, creado por los propios socios de la Asociación con figuras, vestuario y escenografía incluidos.

Y, por otro, el Gran Belén Tradicional, que este año, debido a las obras en la Casa de la Entrevista, se ha instalado en la Sala José Hernández del Antiguo Hospital de Santa María la Rica. Junto a él se presentará una exposición con motivo del 30º aniversario de la Asociación, con una retrospectiva de su trayectoria y una mirada a los próximos años.