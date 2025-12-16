Lola Índigo se suma a los Conciertos de la Muralla 2026 de Alcalá: entradas a la venta hoy mismo

Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares siguen anunciando nombres para la programación de su IX edición. Hace apenas tres días se anunció la participación de Vanesa Martín, quien actuará el 29 de agosto en este recital. A ella se le suma el anuncio de Lola Índigo, quien actuará una semana después, el 5 de septiembre.

Cartel concierto Lola Índigo / Instagram Conciertos de la Muralla

Este evento consigue reunir cada año a grandes nombres del panorama musical tanto nacional como internacional en la ciudad complutense. En 2025 pasaron por este evento nombres como Rels B, Rosario o Camilo. La edición del próximo año ya se empieza a perfilar y promete no decepcionar tras sus dos primeros anuncios.

Cómo conseguir las entradas de Lola Índigo para los Conciertos de la Muralla

Será el 5 de septiembre de 2026 cuando Lola Índigo se suba al escenario de los Conciertos de la Muralla 2026, como parte de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares. Las entradas salen a la venta hoy, martes 16 de diciembre, a las 18:00 horas a través de la web oficial de los Conciertos de la Muralla y en los puntos físicos oficiales.

Las entradas para este concierto tan especial son de diferentes modalidades, para que tengas a tu disposición aquella que se ajusta más a tus gustos. Las opciones son: frontstage, pista general, grada numerada, terraza VIP y palcos VIP, con capacidad para ocho personas.

La organización avisa a los fans, en su cuenta de Instagram, de que las entradas "van a volar". Si te despistas lo más seguro es que te quedes sin ellas. En cualquier caso, además de comprarlas, puedes obtener dos entradas gratis en el sorteo que está realizando la organización en el propio post donde se anuncia el concierto.

Los precios de las entradas van desde los 54,88 euros de las más baratas en pista hasta los 2.240 de los palcos VIP. Pero ojo, porque los empadronados en Alcalá de Henares pueden disfrutar de un descuento único para ver a Lola Índigo en este concierto.

Un descuento para los alcalaínos

Cabe destacar que, si estás empadronado en la ciudad complutense, puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuento en la compra de entradas. Esta oferta está disponible hasta el 1 de enero, si bien este porcentaje no se puede aplicar a las zonas VIP del recinto.

Los niños de hasta 3 años pueden acceder gratis siempre y cuando no ocupen una de las butacas. En el caso de los menores de 15 años, tendrán que entrar al recinto con una autorización de sus padres o tutor y acompañados de un adulto. En el caso de los mayores de esa edad, bastará con la autorización firmada.

De primera expulsada a estrella del pop

La artista madrileña se dio a conocer gracias a Operación Triunfo en su edición de 2017. Aunque fue la primera expulsada, supuso su trampolín a la fama. Desde entonces se ha convertido en una de las voces más relevantes del panorama actual.

La cantante Lola Índigo estrena su breve gira con un show a gran escala en el Metropolitano. / EP

Su estilo fusiona la canción de autor con el pop-rock, destacando por letras introspectivas que abordan el amor, el desamor y el empoderamiento femenino con honestidad. Ha colaborado con grandes artistas y llenado grandes recintos, demostrando ser una figura que ha trascendido fronteras.

De esta manera, Lola Índigo visitará la Huerta del Obispo de Alcalá como una de las artistas más influyentes en España, combinando baile, música e identidad visual. Tras su éxito en la reciente gira de estadios, acudirá a este concierto para seguir compartiendo su arte y hacer disfrutar a todos aquellos que acudan al espectáculo.