¿Qué está pasando con la nueva variante K de la gripe en los niños? "Puede ser más grave de lo que creemos"

La incidencia de la gripe en España está disparada. Según el último informe del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el número de casos supera ya al pico registrado en las tres últimas temporadas.

La tasa de gripe en Atención Primaria ha pasado de 78,3 a 164,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en una "intensidad epidémica media". El grupo más afectado es el de los menores de uno a cuatro años, donde la incidencia se ha duplicado en tan solo una semana: de 214,7 a 503,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Habitualmente la gripe siempre suele tener más incidencia en niños y adolescentes y suele empezar en ellos todos los años, normalmente unas dos semanas antes.

Sin embargo, luego se va extendiendo porque los niños son los "grandes transmisores" de la gripe, explica a este periódico el doctor Javier Álvarez, miembro del comité asesor de vacunas e inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Lo que varía de una temporada a otra es la intensidad: puede empezar antes, ser más incidente o darse ambas cosas, como este año.

"Este año ha empezado antes y, a estas alturas, ya ha superado el pico del año anterior y todavía no ha terminado de descender. De hecho, ahora mismo ya está empezando a ser más incidente en adultos. Empezó en niños y ahora lo que más se está viendo son personas adultas, mientras que en los niños ya está empezando a decrecer, pero es el patrón habitual", recalca el pediatra.

"Hay que seguir vacunándose"

El virus de la gripe tiene la capacidad de cambiar para defenderse y persistir. Hay años en los que hace cambios mayores y eso hace que la efectividad de la vacuna sea algo menor, aunque nunca deja de ser útil, por eso hay que seguir vacunándose.

Este año el protagonista es el virus H3N2, que presenta una variante conocida como la variante K. Hay tres tipos principales de virus de la gripe: H3N2, H1N1 y B. Este año, el H3N2 con la variante K ya se detectó con más incidencia en Australia, en el hemisferio sur, y ahora está ocurriendo lo mismo en el hemisferio norte. "Esto explica que haya empezado antes y que probablemente dure más que el año anterior", matiza el doctor Álvarez.

La gripe en los niños puede acabar en la UCI

La gripe afecta en número de casos sobre todo a la población infantil y a las personas mayores. Cuando hablamos de gripe grave en niños, "cuanto más pequeño es el niño, mayor es el riesgo de complicaciones".

La diferencia con los adultos y las personas mayores es importante: en los adultos, las complicaciones suelen darse en personas muy mayores o con enfermedades de base como diabetes, obesidad o problemas cardiovasculares. Sin embargo, en los niños, dos de cada tres niños que tienen complicaciones graves por gripe son niños sanos.

Es decir, no hablamos solo de niños con enfermedades previas. "Puede ocurrir en lactantes, en niños de 2, 3 o 4 años, pero también en niños de 8, 10 años o adolescentes, que pueden acabar ingresando por neumonía o incluso en una UCI, sin patología previa". La complicación más frecuente es la neumonía, pero también puede haber sinusitis, artritis, meningitis o complicaciones neurológicas.

¿Cómo podemos proteger a los más pequeños?

La vacuna de la gripe está indicada entre los 6 y los 59 meses. Entonces, ¿qué estrategias de protección existen para esta población? El portavoz de la AEP nos cuenta que esa recomendación la hizo la Organización Mundial de la Salud en 2012: vacunar a los niños entre 6 meses y 5 años. Los niños menores de 6 meses se protegen mediante la vacunación materna, que es fundamental.

"Todas las mujeres gestantes deberían vacunarse, tanto para protegerse ellas —porque tienen mayor riesgo de complicaciones— como para proteger a sus hijos durante los primeros meses de vida.

Cada vez más países recomiendan la vacunación hasta los 17 años. En España, Melilla ya la ha extendido más allá de los 5 años y otras comunidades como Galicia, La Rioja, Murcia o Castilla y León han ampliado la edad hasta los 8 u 11 años".

La Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de Vacunas —del que forma parte—, recomienda ya la vacunación universal entre los 6 meses y los 17 años. "Vacunar a los niños los protege a ellos, pero también rompe la cadena de transmisión y protege a personas vulnerables, especialmente a los mayores, cuya respuesta a la vacuna es menor".

La Navidad puede complicar la incidencia de la gripe

"Nos encontramos en un momento complicado: estamos en un pico alto de incidencia y dentro de una o dos semanas habrá muchas reuniones familiares en espacios cerrados. Por eso es tan importante la vacunación", subraya el pediatra.

Además, hay tiempo para vacunarse. Muchas personas aún no han pasado la gripe y pueden hacerlo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha decidido vacunar a cualquier persona que acuda a un centro de vacunación, aunque sea joven y sana, ya que hay vacunas suficientes. "Vacunarse puede evitar una complicación grave, un ingreso o contagiar a una persona vulnerable. Es quitarse un mal rato y proteger a los demás".

Más intensidad, pero dentro de "lo normal" La gripe nos visita todos los años. El único invierno en el que no apareció fue el de 2020-2021, por el uso generalizado de mascarillas. Cada tres, cuatro o cinco años el virus sufre pequeños cambios y esos años la incidencia es mayor. Luego, cada varias décadas, se producen pandemias cuando el virus hace un gran cambio, como ocurrió en 2009 con la gripe A, en 1967 con la gripe de Hong Kong, en 1957 con la gripe asiática o en 1918 con la gripe española. Este año es uno de esos años de mayor intensidad, pero entra dentro de lo esperable.

¿Deberían volver las mascarillas de forma generalizada?

"Algunas comunidades han tomado esa decisión y me parece adecuada". El lavado de manos sigue siendo fundamental, pero en momentos de alta incidencia, cuando convivimos con personas vulnerables o acudimos a centros sanitarios o lugares muy concurridos, el uso de mascarilla es una medida razonable.

"No se trata de usarla en todo momento, pero sí en situaciones de riesgo. Además, las mascarillas tienen caducidad, por lo que es importante usar mascarillas nuevas y adecuadas", matiza el doctor Álvarez.

Y es que, aún no hemos alcanzado el máximo, aunque ya estamos muy por encima del año pasado. Si sigue el patrón habitual, el pico podría alcanzarse en una o dos semanas y después descender de forma lenta. Nos quedarían entre 4 y 6 semanas más de circulación del virus. A veces se dan curvas bifásicas, en las que aparece otro virus después, como el H1N1 o el tipo B. No se puede prever con certeza.

Por eso el mensaje clave es vacunarse. "Aunque la vacuna no evite todos los casos, sí reduce la gravedad y el riesgo de hospitalización. Vacunarse protege a uno mismo y a los demás".