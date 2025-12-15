A la venta las entradas para Vanesa Martín en los Conciertos de la Muralla 2026 de Alcalá: precios y cómo conseguirlas con descuento

Uno de los momentos más esperados del año en Alcalá de Henares son los ya tradicionales Conciertos de la Muralla. Este evento cada año consigue reunir a grandes nombres del panorama musical tanto nacional como internacional en la ciudad complutense, como Rels B, Rosario o Camilo en la edición pasada. La de 2026 ya se empieza a perfilar y promete no decepcionar con el primer nombre confirmado: Vanesa Martín.

Desde el Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, se podrá disfrutar de una de las voces más reconocibles del pop español. Para los conciertos de Ferias y Fiestas de Alcalá 2026 ya te puedes ir preparando, comprando entradas o incluso, beneficiarte de un interesante descuento.

Cómo conseguir las entradas de Vanesa Martín de los Conciertos de la Muralla con descuento

Será el 29 de agosto de 2026 cuando Vanesa Martín se suba al escenario de los Conciertos de la Muralla 2026, como parte de las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares. Las entradas ya están disponibles, así que no tienes tiempo que perder.

Las entradas para este concierto ta especial son de diferentes modalidades, para que encuentre la que más se ajusta a tus gustos. Las opciones son: pista con asiento, grada numerada, terraza VIP y palcos VIP, con capacidad para ocho personas. Puedes conseguirlas a través de la web oficial losconciertosdelamuralla.com y en puntos de venta físicos.

Los precios de las entradas van desde los 31,36 euros de las más baratas en pista hasta los 1.120 de los palcos VIP, ajustándose a todos los bolsillos. Pero, ojo, porque los empadronados en Alcalá de Henares pueden disfrutar de un descuento único para ver a Vanesa Martín en este concierto.

Si estás empadronado en la ciudad complutense, puedes beneficiarte de hasta un 20% de descuento en la compra de entradas. Esta oferta estará disponible desde hoy 15 de diciembre hasta el 1 de enero, ambos incluidos. Este porcentaje no se puede aplicar en las zonas VIP del recinto.

Los niños de hasta 3 años pueden acceder gratis siempre y cuando no ocupen una de las butacas. En el caso de los menores de 15 años, tendrán que entrar al recinto con una autorización de sus padres o tutor y acompañados de un adulto, en el caso de los mayores de esa edad bastará con la autorización firmada.

Así será el concierto de Vanesa Martín en Alcalá de Henares

Los Conciertos de la Muralla en Alcalá de Henares siempre son una cita muy especial para disfrutar de la música en vivo. En esta ocasión, traen a Vanesa Martín, conocida como una de las grandes cantautoras de nuestro país.

Es una gran oportunidad para conocer su último trabajo 'Casa Mía'. Este álbum es la continuación de más de 20 años de carrera musical llena de éxitos. La malagueña es conocida por su gran directo, lleno de energía y espectáculo, pero muy íntimo y cargado de sensibilidad a la vez.